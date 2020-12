Manca un mese alla fine del 2020 e iniziano ad essere rese note le prime classifiche musicali. Oggi vi riportiamo i dati che riguardano i cantanti e le canzoni più ascoltate, in streaming, su Spotify.

Partiamo dall’artista al numero uno. Con oltre 8,3 miliardi di stream quest’anno, il rapper portoricano Bad Bunny è l’artista più ascoltato in streaming nei mesi scorsi. Dopo Bad Bunny c’è Drake mentre il terzo artista più ascoltato dell’anno è J Balvin, seguito dal defunto rapper Juice WRLD e da The Weeknd. Recentemente Bad Bunny ha vinto due premi agli American Music Awards 2020 come miglior artista latino e miglior album latino per “YHLQMDLG“.

Passiamo adesso alle classifiche musicali 2020 delle cantanti donne. Chi è la cantante femminile più ascoltata del 2020 sul portare di streaming? E’ Billie Eilish che continua il suo regno come artista femminile più ascoltata per il secondo anno consecutivo. Ha ottenuto, infatti, lo stesso risultato nel 2019. Dopo di lei troviamo Taylor Swift (che ha pubblicato l’album Folklore) e Ariana Grande (fresca di nuovo album con Positions) al secondo e terzo posto. Successivamente, la quarta e la quinta cantante sono Dua Lipa e Halsey.

Nel 2020, la canzone più ascoltata del 2020 è “Blinding Lights” di The Weeknd con quasi 1,6 miliardi di stream. Nel secondo e terzo posto rispettivamente, ci sono “Dance Monkey” di Tones And I e “The Box” di Roddy Ricch. La quarta canzone più ascoltata dell’anno è “Roses – Imanbek Remix” di Imanbek e SAINt JHN, seguita da “Don’t Start Now” di Dua Lipa.

Infine, concludiamo con il disco più ascoltato dell’anno. L’album di maggior successo a livello globale del 2020 è YHLQMDLG di Bad Bunny con oltre 3,3 miliardi di stream, seguito da After Hours di The Weeknd e Hollywood’s Bleeding di Post Malone. A completare l’elenco dei migliori album ci sono Fine Line di Harry Styles e Future Nostalgia di Dua Lipa.