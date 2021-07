Anche Billie Eilish ha commentato il “caso Britney Spears” che da settimane è seguito dalla stampa e dai fan della cantante. La richiesta di togliere il padre dalla sua tutela è la richiesta principale della popstar che ha raccontato di vivere in una sorta di ‘prigionia’ senza possibilità di prendere decisioni sulla sua vita privata e personale, da oltre dieci anni.

L’interprete di Bad Guy è rimasta scioccata dal modo terribile in cui Britney è stata trattata dai media, dal pubblico e persino dalla sua stessa squadra dopo aver seguito il documentario del New York Times del 2020, Framing Britney Spears.

Ecco le sue parole per Vogue Australia:

“È davvero, davvero orribile quello che hanno passato molte giovani donne, voglio dire, fino ad oggi. Non ho avuto un team che voleva f0ttermi, il che è davvero qualcosa di raro, (di per sé) è piuttosto incasinato. Devo solo essere grata che mi sia capitato di avere un buon gruppo di persone intorno a me che… non volevano solo approfittarsi di me e fare ciò che le persone hanno fatto in passato”