Britney Spears si è sfogata, via Instagram, parlando apertamente e pubblicamente della difficile situazione in cui vive. La realtà, già immaginata negli scorsi mesi anche dal movimento #FreeBritney, è diventata ufficiale quando la cantante ha partecipato al processo per togliere al padre la sua tutela. E adesso, ancora più chiaramente, la cantante ha assicurato che non salirà su nessun palco finché dovrà essere gestita dall’uomo.

Per coloro di voi che scelgono di criticare i miei video di danza… guardate, non mi esibirò su nessun palco con mio padre che si occuperà di ciò che indosso, dico, faccio o penso!!! ! L’ho fatto negli ultimi 13 anni… Preferirei di gran lunga condividere i video dal mio salotto invece che sul palco di Las Vegas, dove alcune persone erano così lontane che non potevano nemmeno stringermi la mano…

La cantante ha continuato, sottolineando le condizioni a cui doveva sottostare anche, banalmente, non poter interpretare brani recenti della sua carriera:

No, non mi truccherò pesantemente, a provare e riprovare sul palco per fare il vero business con solo i remix delle mie canzoni, per anni, implorando di mettere la mia nuova musica nel mio spettacolo, per i MIEI fan … quindi ho chiuso!!!!

Britney Spears, oltre al padre, cita direttamente anche la sorella:

Non mi piace che mia sorella si sia presentata a uno spettacolo di premi e abbia suonato le MIE CANZONI !!!!! Il mio cosiddetto sistema di supporto mi ha ferito profondamente!!!! Questa tutela ha ucciso i miei sogni… quindi tutto ciò che ho è speranza e la speranza è l’unica cosa in questo mondo che è molto difficile da uccidere… eppure la gente ci prova ancora!!!!

E, infine, sottolinea e ribadisce quanto l’unica cosa che le resti, al momento, sia proprio la speranza (che non intende abbandonare):