Beyoncé ha annunciato il titolo del suo prossimo album di inediti: Cowboy Carter.

La cantante ha rivelato il titolo dell’attesissimo disco attraverso il suo sito ufficiale che mostra una sella di cavallo con una fascia rossa, bianca e blu con la scritta “Country Carter”. Sulla pagina merchandise del suo sito web, ha svelato quattro CD in edizione limitata con diverse copertine e quattro versioni in vinile in rosso, bianco, blu e nero. Ovviamente tutte queste versione saranno incluse nel conteggio delle vendite dei dischi, un po’ come accaduto anche nelle varie e diverse edizioni degli album di Taylor Swift. Primo posto assicurato?

Il progetto è stato anticipato da due singoli, rilasciati a sorpresa a febbraio: Texas Hold ‘Em e 16 Carriages.

Proprio il primo singolo, quello di maggior successo, è stato paragonato da molti utenti alla sigla di un vecchio cartone animato, Franklin. Ma è stato lo stesso autore della sigla a spegnere le polemiche, sottolineando di apprezzato il brano e di essere rimasto piacevolmente sorpresa per la “vaga somiglianza” tra i due pezzi.

Il successo di Texas Hold’Em

Texas Hold ‘Em ha conquistato il primo posto nelle classifiche sia del Regno Unito che degli Stati Uniti, segnando la prima volta dal 2003 che il cantante ha raggiunto simultaneamente la vetta delle classifiche su entrambe le charts, contemporaneamente.

Beyoncé ha segnato anche la storia diventando la prima donna a raggiungere la vetta delle classifiche Hot Country Songs e Hot R&B/Hip-Hop Songs da quando iniziarono nel 1958.

L’imminente uscita di Cowboy Carter arriva due anni dopo la pubblicazione dell’album di Beyoncé, datato 2022, Renaissance. All’epoca, la hitmaker di Single Ladies rivelò che Renaissance sarebbe stata la prima parte di un “progetto in tre atti”.

Cowboy Carter arriva poco dopo che Beyoncé ha concluso il suo tour mondiale di sei mesi, che ha incassato una cifra monster di 579 milioni di dollari.

Cowboy Carter di Beyoncé, quando esce

Il nuovo disco di Beyoncé, Cowboy Carter, sarà disponibile dal 29 marzo 2023. Una data che molti artisti eviteranno per non incorrere in una sfida alla prima posizione apparentemente già certa.