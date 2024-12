Dopo mesi e mesi, Billboard ha svelato il nome della più grande popstar (secondo loro) del 21esimo secolo. A partire quindi, dal 2000 ad oggi, a trionfare è Beyoncé. È passato un quarto del 21° secolo e Billboard Magazine ha iniziato a classificare il “più grande artista pop” del secolo, usando la propria competenza (e opinioni) per tentare questo compito quasi impossibile. Sebbene questo elenco sia iniziato ad agosto, il nome finale, quello dell’artista numero uno, è stato annunciato martedì sera. E ha diviso i fan. Perché Beyoncé ha battuto il successo internazionale e mondiale di Taylor Swift.

Il motivo di questo primo posto? Elencando i suoi successi, Billboard afferma che Beyoncé ha 9 successi al primo posto nella Billboard Hot 100 e 24 successi nella top 10. E se si aggiungono anche i Grammy…

“A febbraio 2023, Beyoncé è diventata la più grande vincitrice di Grammy di tutti i tempi, interrompendo un pareggio con il defunto direttore d’orchestra classico Sir Georg Solti, quando ha portato il suo totale a 32 premi a quel punto”

Dopo Beyoncé, al secondo posto c’è Taylor Swift. Molti, però, hanno sottolineato che l’impatto di Taylor sulla cultura pop e sulla musica è stato maggiore, e che ha anche più canzoni al numero 1 e album e tour più venduti. Al numero 3 della classifica c’è l’icona R&B Rihanna, seguita dal primo artista maschile, Drake. Lady Gaga completa la top five. Altri nomi nella top 10 includono Britney Spears, Kanye West, Justin Bieber, Ariana Grande e Adele.

Non sono mancate critiche per l’assenza di nomi come Eminem, Miley Cyrus e BTS che non sono rientrati ​​nella top 10.

Chi ha eletto Beyoncé come la più grande popstar del 21esimo secolo?

A decidere questa classifica di Billboard sono stati proprio i giornalisti del magazine:

“Da fine agosto, abbiamo lanciato le nostre scelte per gli artisti che hanno maggiormente definito la celebrità pop negli ultimi 25 anni, con saggi per ogni artista che riassumono le loro carriere e spiegano perché hanno rappresentato per noi la grandezza del pop in quel periodo”. I nomi sono stati selezionati dai redattori di Billboard dopo deliberazioni e votazioni interne”

Fonti attendibili hanno assicurato a Page Six che la superstar di “Anti-Hero” è “davvero felice per Beyoncé” e hanno aggiunto che la cantante “è orgogliosa di ciò che ha realizzato indipendentemente dalla posizione che occupa”.

“Taylor sosterrà sempre le artiste forti e pensa che Beyoncé meriti questo onore. Taylor apprezza tutto il supporto dei fan che ha ricevuto, ma sa che Beyoncé è una leggenda nell’industria musicale e Taylor è onorata di essere arrivata al secondo posto accanto a lei”