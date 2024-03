Prodotta da Ryan Tedder, il frontman dei OneRepublic, II Most Wanted è una canzone di Beyoncé con il featuring di Miley Cyrus, tratta dal suo ultimo disco di inediti, Cowboy Carter, disponibile dal 29 marzo 2024. Qui sotto potete ascoltare il brano.

Clicca qui per vedere il visual video di “II Most Wanted” di Beyoncé e Miley Cyrus.

Ecco il testo in inglese di II Most Wanted di Beyoncé e Miley Cyrus.

Know we’re jumpin’ the gun, but we’re both still young

One day, we won’t be

Didn’t know what I want ‘til I saw your face

Said goodbye to the old me

Came out of nowhere, didn’t give no warnin’

Pedal so heavy, like the two most wanted

And I don’t know what you’re doin’ tonight

But I

I’ll be your shotgun rider ‘til the day I die

Smoke out the window, flyin’ down the 405

I’ll be your backseat baby, drivin’ you crazy

Anytime you like (Woah)

I’ll be your shotgun rider ‘til the day I

‘Til the day I die

Makin’ waves in the wind with my empty hand

My other hand on you

Been a while since I haven’t tried to pull away

But it’s time for somethin’ new

Came out of nowhere, didn’t give no warnin’

Pedal so heavy, like the two most wanted

And I don’t know what you’re doin’ tonight

But I

I’ll be your shotgun rider ‘til the day I die

Smoke out the window flyin’ down the 405

Yeah, I’ll be your backseat baby, drivin’ you crazy

Anytime you like (Woah)

I’ll be your shotgun rider ‘til the day I

‘Til the day I die

(‘Til the day I, ‘til the day I)

(‘Til the day I die)

Yeah, ‘til the day I die

(‘Til the day I, ‘til the day I)

(‘Til the day I die)

I know we’re jumpin’ the gun, and we’re both still young

But one day, we won’t be

I’d go wherever you take me; seems kind of crazy

Ooh, oh

I’ll be your shotgun rider ‘til the day I die

We’re gettin’ high ‘til we don’t realize time is passin’ by

Yeah, I’ll be your backseat baby, I’m drivin’ you crazy

Anytime you like (Oh, woah)

I’ll be your shotgun rider ‘til the day I

‘Til the day I die

(‘Til the day I, ‘til the day I)

(‘Til the day I die)

‘Til the day I die

(‘Til the day I, ‘til the day I)

(‘Til the day I die)

Mm, oh