Sui social – in primi TIkTok- sono in molti a trovare somiglianze tra Texas Hold ‘Em e la sigla del cartoon “Franklin”. E l’autore risponde alle polemiche…

Texas Hold ‘Em è il nuovo singolo di Beyoncé – dal sound country – che anticipa l’uscita del suo nuovo disco di inediti, previsto nei prossimi mesi. Mentre il brano sta riscuotendo un buon riscontro nelle classifiche e nelle vendite, confermando l’hype che accompagna ogni pezzo condiviso dall’artista, sul web in molti hanno trovato parecchie somiglianze tra Texas Hold ‘Em e la sigla del cartone animato “Franklin“.

Il cartoon è stato doppiato e trasmesso anche in Italia, sebbene sia passato tra più canali durante la sua messa in onda. All’inizio è stato scelto per Italia 1, dal 2 aprile 2012, poi è stato spostato su Cartoonito e Boomerang. Qualcuno lo ricorda, forse? Negli episodi si raccontavano le avventure della tartaruga Franklin e dei suoi amici del bosco. Qui sotto potete rivedere (e riascoltare) la sigla:

Sui social – e soprattutto su TikTok- ci sono numerosi video che mettono a paragone i due brani, sottolineando quanto sia simile il sound, fin dal primo ascolto.

L’autore della sigla di ‘Franklin’ risponde alla somiglianza del brano con Texas Hold ‘Em di Beyoncé

A prendere la parola, però, è stato il diretto interessato, la persona più coinvolta di tutte in questa vicenda: l’autore della sigla del cartone animato. E… annulla qualsiasi polemica, addirittura complimentandosi con la cantante e augurandole tutto il successo possibile:

“Penso che ‘Texas Hold ‘Em’ di Beyoncé sia un buon pezzo. Sfortunatamente, non posso affermare di aver avuto alcun ruolo nello scriverlo. La sensazione ritmica è simile alla mia sigla per la serie TV ‘Franklin’, ma per le mie orecchie, è lì che la somiglianza si ferma. ‘Texas Hold ‘Em’ è la sua canzone, e le auguro il successo con questo brano!”

Qui potete ascoltare il brano di Beyoncé e anche a seguire, in streaming:

Se in Italia Franklin è arrivato solo nel 2012, il cartoon di origine canadese, è stato trasmesso – in patria- dal 1997 al 2004. La cantante, come ha evidenziato Tmz, aveva già 16 anni ai tempi (fuori target da spettatore) e magari in America non aveva avuto tutto questo clamore. I I 3 cantautori accreditati, oltre a Bey, sono Elizabeth Boland, Megan Bulow e Nathan Ferraro, di origine canadese.

In ogni caso, somiglianza o meno, l’ondata delle possibili polemiche è stata frenata dallo stesso autore della sigla. Caso chiuso?