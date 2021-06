Da oggi, venerdì 25 giugno, è disponibile in digitale, “Best of ME”, il nuovo progetto discografico di Emma che comprende 21 tra le canzoni più significative ed importanti del suo repertorio musicale, riarrangiate e prodotte per l’occasione da Katoo & Deepa con la supervisione artistica di Dario Faini (Dardust).

Ai tempi dell’annuncio del suo primo greatest hits, la cantante aveva dichiarato, attraverso i social:

«Best of ME. È un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza. È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia Brown Crew. Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più. Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori».

Best of me è uscito oggi, 25 giugno 2021. Potete ascoltarlo qui sotto, in streaming. A seguire la tracklist con tutti i 21 pezzi scelti per questa raccolta di hits.

1. Che sogno incredibile (con Loredana Bertè) – prod. ZEF

2. Meravigliosa (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

3. Con le nuvole (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

4. Calore (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

5. Sarò libera (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

6. Non è l’inferno (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

7. Dimentico tutto (new version 2021) – prod. Katoo

8. Resta ancora un po’ (new version 2021) – prod. Katoo

9. L’amore nn mi basta (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

10. Cercavo amore (new version 2021) – prod. Katoo & Deepa

11. Trattengo il fiato (new version 2021) – prod. Katoo

12. In ogni angolo di me (new version 2021) – prod. Katoo

13. La mia città (new version 2021) – prod. Katoo

14. Amami (new version 2021) – prod. Katoo

15. Occhi profondi (new version 2021) – prod. Katoo

16. Mi parli piano (new version 2021) – prod. Katoo

17. Pezzo di cuore (con Alessandra Amoroso) – prod. Dardust

18. Fortuna – prod. Dardust

19. Stupida allegria – prod. Dardust

20. Latina– prod. DRD

21. Luci blu – prod. Dardust