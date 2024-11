Dopo la data sold out all’Unipol Forum di Milano, la grande festa in cui Emma ha portato sul palco tutte le sue anime, l’artista oggi– 14 novembre – arriva al Palazzo dello Sport di Roma e domenica – 17 novembre – sarà al PalaFlorio di Bari, per gli ultimi due appuntamenti di EMMA IN DA TOWN.

Ad un anno esatto dal tour “SOUVENIR in Da Club” e dopo un’estate sui palchi dei principali festival della penisola, EMMA con “Emma in Da Town”, festeggia insieme al suo pubblico un anno di grandi emozioni, vissute sempre in modo sincero e senza filtri.

Emma per i live “In Da Town” è accompagnata dai musicisti Fasino Lucio Enrico (basso), Renda Donald (batteria), Littorio Rufio Raffaele (chitarre), Rigano Christian (tastiere), Ferrari Elisabetta Pia (coro), Rodriguez Tahnee (coro). Alla direzione musicale Francesco “Katoo” Catitti. Sul palco anche i ballerini, Chelsea Ordu, Mirko Monaco, Francesca Borri, Alessandro Covarelli, Giuseppe Troise e Chiara Vecchione. Coreografie di Macia Del Prete. Stylist: Lorenzo Posocco.

La scaletta delle canzoni di Emma al Palazzo dello Sport a Roma, concerto 14 novembre 2024

Sul palco, ripercorrendo i suoi 15 anni di carriera, Emma mostra tutte le sue sfumature emotive e sonore: dagli arrangiamenti rock dei brani “Io sono bella” o “Cercavo amore” a brani più pop (come “Amami” e “Trattengo il fiato”) e ballad emozionanti (Intervallo), fino ad arrivare all’anima più urban e a quella dance. Per l’occasione, all’Unipol Forum di Milano, hanno raggiunto Emma sul palco gli amici e colleghi Fabri Fibra (sul brano In Italia), Lazza (Amore Cane), Tony Effe (Taxi sulla Luna) e Jvli e Olly (su “Ho voglia di te”).

Intro

Pretaporter

Lacrime

INIZIAMO DALLA FINE

Centomila

Occhi profondi / L’amore non mi basta / Amami / La mia città (Medley 1)

Resta ancora un po’ / Mi parli piano / Pezzo di cuore / Dimentico tutto (Medley 2)

CARNE VIVA

INDACO + CAPELLI CORTI

HO VOGLIA DI TE

MEZZO MONDO

Ogni volta è così

INTERVALLO

Io sono bella / Non è l’inferno / Cercavo amore (Medley 3)

Luci blu / Schiena / Quando le canzoni finiranno / Trattengo il fiato / Sarò libera (Medley 4)

Vita lenta

AMORE CANE

TAXI SULLA LUNA (Emma, Takagi & Ketra & Tony Effe cover)

In Italia 2024

Hangover

SENTIMENTALE (Deborah De Luca Remix)

FEMME FATALE

French Riviera

Apnea

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Emma al Palazzo dello Sport a Roma. Clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Per arrivare al Palazzo dello Sport a Roma (noto anche come PalaLottomatica), che si trova nel quartiere EUR, hai diverse opzioni, sia in auto che con i mezzi pubblici.

In auto:

Da Roma centro:

Prendi la Via Cristoforo Colombo in direzione sud (EUR). Dopo circa 8 km, arriverai all’EUR e troverai il Palazzo dello Sport sulla sinistra.

Dal Grande Raccordo Anulare (GRA):

Esci all’uscita n. 26 (Via Cristoforo Colombo), e prosegui verso il centro città. Troverai il Palazzo dello Sport sulla destra dopo pochi chilometri.

Parcheggio: Ci sono alcuni parcheggi disponibili nei pressi del Palazzo dello Sport e nell’area dell’EUR, ma è consigliabile arrivare in anticipo, soprattutto durante eventi.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la Linea B (blu) e scendi alla fermata EUR Palasport. Da lì, il Palazzo dello Sport è a circa 5-10 minuti a piedi.

Bus:

Diverse linee di autobus fermano nei pressi del Palazzo dello Sport. Le linee principali sono 30, 714, 780 e 791, che collegano l’area dell’EUR con diverse zone di Roma.