Vita lenta è una canzone tratta dall’album SOUVENIR Extended Edition, la seconda parte del viaggio musicale di Emma, con 6 nuove tracce tra cui il nuovo singolo “Hangover” con Baby Gang in radio e su tutte le piattaforme da venerdì 20 settembre. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato del brano.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “VITA LENTA” DI EMMA.

Io me ne vado a Porto Rico

Però non so se te lo dico

Mi chiudo nella fortaleza

Perché mi piace, è tutta blu

Voglio staccare dallo stress

Voglio scappare anche da te

Che mi tormenti e poi mi spegni

Ma nei tuoi occhi ho visto me

Quanto mi piace andare

Giù giù giù

Sono disposta a vendere

Un pezzo di me per una vita lenta

Se vuoi ti do anche il cuore

Basta che ti porti via anche la tristezza

Voglio una vita così, lo so

Mischiare l’amarezza con un po’ di menta

Ma era bello così, one shot, questa vita lenta

Io la butto giù, giù, giù

Non volevo che te

Sei la mia condanna

Siamo due stranieri, con la stessa faccia

testa o croce appesi

Come una medaglia, gioca la fortuna

La tua bambola vodoo, doo, doo

Toglimi lo spillo dentro al cuore

Giuro non lo faccio più, più, più

Tanto questo tempo non ritorna

Sono disposta a vendere

Un pezzo di me per una vita lenta

Se vuoi ti do anche il cuore

Basta che ti porti via anche la tristezza

Voglio una vita così, lo so

Mischiare l’amarezza con un po’ di menta

Ma era bello così, one shot, questa vita lenta

Io ti ho visto piangere col cuore in una mano

Ma questo tuo segreto non lo scoprirà nessuno

Credimi, credimi, credimi, quando ti parlo

Guardami, guardami, guardami ora che affondo

Sono disposta a vendere

Un pezzo di me per una vita lenta

Se vuoi ti do anche il cuore

Basta che ti porti via anche la tristezza

Voglio una vita così, lo so

Mischiare l’amarezza con un po’ di menta

Ma era bello così, one shot, questa vita lenta

Io la butto giù, giù, giù