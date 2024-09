Uscirà il 4 ottobre “SOUVENIR Extended Edition”, la seconda parte del viaggio musicale di Emma, con 6 nuove tracce tra cui il nuovo singolo “Hangover” con Baby Gang in radio e su tutte le piattaforme da venerdì 20 settembre.

L’album, in uscita per Capitol/Universal Music, è disponibile da oggi in PRE-ORDER cliccando qui.

Ad anticipare l’uscita della Extended Edition è il nuovo singolo, una ballad dalla sonorità fresche, che segue il percorso sonoro iniziato con Souvenir e continuato quest’anno con Apnea e Femme Fatale. Ad arricchire il brano la voce di Baby Gang, che Emma ritrova al suo fianco dopo la collaborazione sul brano “In Italia 2024” di e con Fabri Fibra.

La tracklist di “SOUVENIR Extended Edition”

Ecco la tracklist dell’album di Emma con le 6 nuove tracce:

Apnea

Hangover (feat. Baby Gang)

Vita lenta

Pretaporter

French Riviera

Lacrime

Femme Fatale

Centomila

Iniziamo dalla fine

Amore cane (feat. Lazza)

Mezzo mondo

Intervallo

Sentimentale

Carne viva

Capelli corti

Indaco

Taxi sulla luna (feat. Tony Effe)

Noi di Soundsblog vi terremo aggiornati con audio, testo e significato di “Hangover” non appena disponibili.

Dopo il grande successo nei club, l’autunno scorso, e nei più importanti festival italiani, Emma a novembre tornerà live nei Palasport di Milano, Roma e Bari.