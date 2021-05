Best of me è il titolo della raccolti dei più grandi successi di Emma, annunciato dalla stessa cantante, nelle scorse ore, in occasione del suo compleanno.

«Best of ME. È un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza. È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia Brown Crew. Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più. Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori».

Non è stata stata rivelata la data d’uscita del disco che sicuramente conterrà almeno un brano inedito con lo scopo di promuovere il progetto.

L’ultimo album di Emma risale al 2019, Fortuna, rilasciato ad ottobre e anticipato da “Io sono bella”, scritto singolo da Vasco Rossi.

La cantante, in estate, oltre all’appuntamento all’Arena di Verona, ha confermato un tour per il mese di giugno:

3 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) – Arena Alpe Adria (recupero della data di Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021)

6 GIUGNO 2021 – VERONA – Arena di Verona (recupero della data di Verona del 25 maggio 2020)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, 7 e 8 giugno.

12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) – Teatro Antico (recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 12 e il 13giugno.

19 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica (recupero della data di Roma del 10 ottobre 2020 e del 29 maggio 2021)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 19 e il 20 giugno.

23 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte (recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)