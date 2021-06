Emma e Loredana Bertè hanno inciso insieme “Che sogno incredibile“, un brano che sarà disponibile, in radio, streaming e downlad digitale, a partire dal 4 giugno 2021. Una collaborazione ufficiale per una canzone inedita, descritta e annunciata così da Emma, via Instagram:

ATTENZIONE:

Questo non è un classico pezzo estivo.

Questa canzone per me è un pezzo di storia,la mia!

Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a @loredanaberteofficial

La mia mamma rock!!!

👁CHE SOGNO INCREDIBILE 👁

Fuori il 4 giugno ovunque!

#chesognoincredibile #4giugno

Ad accompagnare la frase, uno scatto insieme alla collega e amica Loredana Bertè che, a sua volta, attraverso i social, commenta con lo stesso entusiasmo il progetto imminente.

Dopo tanti anni, per la prima volta una collaborazione su un inedito con la mia bimba rock @real_brown 🤟🏻

CHE SOGNO INCREDIBILE

Fuori Venerdì 4 Giugno a Mezzanotte🔥

Trovate il link per Pre-Salvare il pezzo dal Link in Bio e nelle Stories 💙👠🏳️‍🌈 #chesognoincredibile

Il brano sarà incluso nella prima raccolta ufficiale dei grandi successi di Emma, Best of me, in uscita prossimamente.

Emma annuncia l’uscita di Best of Me

Il 25 maggio scorso, in occasione del suo compleanno, Emma ha annunciato il rilascio (ancora senza una data ufficiale) della prima raccolta dei suoi successi in carriera.

«Best of ME. È un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza. È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia Brown Crew. Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più. Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori».