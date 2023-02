“Mi chiamo Aurora e in questi pianeta suono e canto“. Così Aurora D’Amico si presentava nel suo primissimo video pubblicato su TikTok, pubblicato a metà dicembre 2021.

“Condividerò altri video come questo, fammi sapere quale musica ti piace e registrerò una cover un acustico per te” ha poi proposto la giovane cantautrice, ottenendo oltre 13.600 followers e quasi 300.000 Mi piace. Nel corso dei mesi, Aurora D’Amico ha condiviso video live di suoi pezzi inediti (come ‘A sentimental war’, insieme alla sua chitarra acustica) fino a cover e reinterpretazioni di brani noti al grande pubblico (ad esempio The loneliest dei Maneskin, al pianoforte).

Aurora D’Amico, nei suoi video, prova anche a rivisitare pezzi celebri in inglese (da Flowers di Miley Cyrus a Anti-hero di Taylor Swift) chiedendosi come sarebbero se fossero cantati in italiano. La risposta è chiara a tutti: meglio in lingua originale, come lei stesso osserva:

Ma prova a fare anche il gioco contrario, cantare in inglese brani noti al grande pubblico (come i più recenti pezzi di Sanremo 2023). Il risultato, in alcuni casi, come quello di “Due vite” di Marco Mengoni, è anche convincente:

Aurora D’Amico, chi è la cantautrice su TikTok

Chi è Aurora D’Amico, la Tiktoker che sta ottenendo buoni consensi sui social? A rispondere a questa domanda è lei stessa, sul suo sito ufficiale.

Aurora D’Amico è una cantante, compositrice e musicista nata a Palermo nel 1993. Fin da giovanissima ha una grande passione per la musica classica, pop e folk. Racconta di un esatto momento dopo il quale ha capito di voler condividere la sua musica inedita al grande pubblico, dopo una sua esibizione al Bluebird Cafè di Nashville. Inizia a suonare e ad esibirsi in locale e festival siciliani. Nel 2015 incide in Inghilterra il suo primo Ep, Barefoot, Attira l’attenzione del produttore Fabio Rizzo, e insieme a lui, lavora al suo primo album, So Many Things, pubblicato con l’indipendente etichetta discografica 800A Records, nel febbraio 2018. E presenta i suoi pezzi anche nel Regno Unito, a Brighton, Bristol e Liverpool. A inizio 2020 rilascia il suo nuovo singolo, “A sentimental war” e i suoi impegni aumentano con un tour un tour negli Stati Uniti per alcuni importanti concerti a Boston, Cleveland, Austin, Houston, San Francisco. A rovinare i piani, purtroppo, è l’arrivo del Covid, che interrompe ogni progetto live, nel mondo intero.

Attualmente Aurora sta lavorando al suo secondo disco. Qui sotto potete ascoltare il suo primo album, So Many Things:

A seguire, invece, l’ultimo singolo, “Feelings“.