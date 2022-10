Taylor Swift ha anticipato il nuovo singolo, Anti-Hero, primo estratto dal disco di inediti, Midnights. La canzone sarà disponibile da venerdì 21 ottobre 2022 e sarà accompagnata, nella stessa data, dal video ufficiale del brano. Anti-Hero promuoverà il decimo lavoro della cantante – che sarà in streaming proprio nella stessa data – e le aspettative sono molto alte, anche per il tema del pezzo, come raccontato dalla stessa Swift:

“Si tratta di una delle mie canzoni preferite che abbia mai scritto. Non credo davvero di aver approfondito così tanto le mie insicurezze prima di adesso, nei dettagli. Faccio molto fatica con l’idea che la mia vita sia diventata di dimensioni ingestibili… Non per sembrare troppo cupa, ma combatto semplicemente con l’idea di non sentirmi una persona – non stare male per me, non lo fare, non è necessario. Ma questa canzone è davvero un vero tour guidato attraverso tutte le cose che tendo a odiare di me stessa; odiamo tutti delle cose di noi stessi. Sono tutti quegli aspetti delle cose che non ci piacciono e ci piacciono di noi stessi con cui dobbiamo fare i conti se vogliamo essere questa persona. Penso che sia davvero onesta”

Midnights uscirà venerdì 21 ottobre, lo stesso giorno dell’uscita di “Anti-hero”.

Nei giorni scorsi, Taylor Swift ha parlato delle tracce che compongono il disco (che conterrà anche un duetto insieme a Lana Del Rey):

1. “Lavender Haze” 3:22

2. “Maroon” 3:38

3. “Anti-Hero” 3:20

4. “Snow on the Beach” (featuring Lana Del Rey) 4:16

5. “You’re on Your Own, Kid” 3:14

6. “Midnight Rain” 2:54

7. “Question…?” 3:30

8. “Vigilante Shit” 2:44

9. “Bejeweled” 3:14

10. “Labyrinth” 4:07

11. “Karma” 3:24

12. “Sweet Nothing” 3:08

13. “Mastermind” 3:11

Parlando della prima traccia, Lavander Haze, ha raccontato:

“Mi sono imbattuta nella frase ‘Lavender Haze’ mentre stavo guardando Mad Men- L’ho cercato perché pensavo che suonasse bene, e si è scoperto che è una frase comune usata negli anni ’50 con cui descrivevano l’essere innamorati. Se eri nella foschia della lavanda, significava che eri in quel bagliore d’amore onnicomprensivo, e ho pensato che fosse davvero bello. Penso che in teoria, quando sei nella foschia color lavanda, farai di tutto per rimanere lì e non lasciare che le persone ti portino giù da quella nuvola. Penso che molte persone abbiano a che fare con questo ora, non solo “personaggi pubblici”, perché viviamo nell’era dei social media. Se il mondo scopre che sei innamorato di qualcuno, lo peserà”

Vi terremo aggiornati con audio, testo, traduzione e video della canzone non appena disponibili.