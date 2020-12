Arisa partecipa a Sanremo 2021 con Potevi fare di più

Arisa parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Potevi fare di più. Un ritorno atteso per i fan e per la stessa cantante che già l’anno scorso aveva presentato un pezzo ma non era stata selezionata nella 70esima del Festival. Quest’anno il comeback. Per la cantante è un ritorno sul luogo dove ha trovato il primo successo grazie al brano “Sincerità” nell’edizione 2009 tra le Nuove Proposte.

Arisa ha partecipato successivamente l’anno seguente con Malamorenò, tra i Campioni. Si è classificata al nono posto ottenendo comunque un ottimo riscontro di critica e di pubblico. Due anno dopo, eccola tornare a Sanremo con l’intenso La notte, diventato un vero e proprio classico del suo repertorio. Si è classificata in seconda posizione e la canzone è stata la più trasmessa in radio ed è diventata una hit.

La seconda vittoria di Arisa al Festival di Sanremo è arrivata nel 2014 con il brano Controvento. Per lei il primo posto nella classifica finale. Infine, una partecipazione nel 2016 con “Guardando il cielo” (arrivata alla numero 10 nella classifica) e Mi sento bene nel 2019. Proprio in quell’edizione, la cantante si è trovata a dover cantare con la febbre proprio durante il Festival di Sanremo. Il Festival 2021 segna la sua meritata rivincita e lei stessa, alla finale di Sanremo Giovani, ha ironizzato sulla sua dipendenza dalla kermesse musicale.

L’ultimo disco di Arisa si intitola Una Nuova Rosalba in città ed è stata pubblicata in occasione della sua partecipazione del Festival 2019. Il suo esordio, invece, risale al 2009 con Sincerità (titolo anche del brano vincitore del Festival). Sono poi seguiti “Malamorenò” (21010), nel 2012 “Amami”, nel 2014 il disco “Se vedo te” e nel 2016, invece, “Guardando il cielo”.

Dopo aver concluso la sua collaborazione con la Sugar Music, Arisa ha aperto una propria etichetta indipendente, la Pipshow.

Ha esordito questo suo nuovo percorso musicale con il singolo “Ricominciare ancora“.

Sarà in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Potevi fare di più”.