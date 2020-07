"Ricominciare ancora" con Arisa: il nuovo singolo dal 24 luglio 2020

Di Alberto Graziola giovedì 23 luglio 2020

Ricominciare ancora è il titolo del nuovo singolo di Arisa, in uscita domani, 24 luglio 2020.

Un brano, come raccontato dalla cantante su Adnkronos, "sentito per la prima volta due anni fa. L'ho tenuto un po' fermo, perché io le cose devo sentirle e così l'abbiamo adattato a me e al tempo".

Arisa ha deciso di autoprodursi, in questa nuova fase della sua carriera. Una scelta nata nei mesi scorsi:

Durante il lockdown ho maturato la decisione di mettermi in proprio e autoprodurmi. Pipshow, che pubblica questo singolo, è la mia etichetta. A volte capita di fare la comparsa nella propria vita e di dovere aspettare i tempi degli altri. Ed è per questo che in questo brano canto proprio che il miracolo possiamo essere noi: dobbiamo rimboccarci le maniche e fare qualcosa di diverso rispetto a come vivevamo prima

Nei progetti futuri della cantante, il sogno di tornare in gara al Festival di Sanremo 2021: