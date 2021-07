L’ultima notte è un brano di Ariete scritto e inciso appositamente per la serie tv italiana “Summertime” in onda su Netflix. Ma, in queste settimane, è possibile ascoltare la canzone anche come colonna sonora dello spot tv sul Cornetto Algida, ormai un appuntamento fisso per il periodo estivo. Quest’anno, per la pubblicità, è stato scelto questo pezzo, molto conosciuto soprattutto dai più giovani.

Se volete informazioni maggiori sulla cantante, qui il suo account Instagram (che include anche tutte le date del tour previsto per l’estate 2021).

Qui sotto audio e testo de “L’ultima notte” di Ariete che racconta le promesse di un amore durante l’estate, con l’ultima notte da passare e trascorrere insieme.

[Strofa 1]

Un’altra estate passa

E la guardiamo andare via in silenzio

Tu mi sfiori le labbra

E mi prometti: “Ci vediamo presto”

E sparirà la sabbia

Si lascerà trascinare dal vento

È vuota quella piazza

Ricordo quando ci stavamo in cento

[Pre-Ritornello 1]

Da stesi sulla riva all’alto mare

Quante giornate ho visto cominciare

La luce è spenta adesso in quel locale

Dove andavamo per gridare

[Ritornello]

Non m’importa di niente

Io l’ultima notte la passo con te

Prendi da bere e portami dove vanno le stelle

È l’ultima notte, siamo solo io e te

[Post-Ritornello]

Dimmi che ti ricordеrai di me

Dimmi che ti ricorderai di mе

Dimmi che ti ricorderai

[Strofa 2]

E siamo soli in spiaggia

Se non abbiamo bisogno di niente

Se stai tra le mie braccia

Giuro stanotte durerà per sempre

Mi risfiori le labbra

E restiamo insieme fino alle sette

E sparirà anche l’alba

Tra baci che sanno di sigarette

[Pre-Ritornello 2]

Da stesi sulla riva all’alto mare

Quante giornate ho visto cominciare

La luce è spenta adesso in quel locale

Ci torneremo per gridare

[Ritornello]

Non m’importa di niente

Io l’ultima notte la passo con te

Prendi da bere e portami dove vanno le stelle

È l’ultima notte, siamo solo io e te

[Outro]

Dimmi che ti ricorderai di me

Dimmi che ti ricorderai di me

Dimmi che ti ricorderai