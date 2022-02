La Ragazza del Futuro: il nuovo album di Cesare Cremonini è in pre-ordine

Fresco di partecipazione al Festival di Sanremo 2022 in qualità di super ospite, Cesare Cremonini si prepara a mesi di fuoco col nuovo disco in uscita, La ragazza del futuro – anticipato dall’omonimo singolo – e un tour che nel mese di giugno lo porterà negli stadi d’Italia. L’ultimo lavoro di Cremonini arriva a cinque anni dall’album di inediti Possibili scenari e a tre dalla super raccolta Cremonini 2C2C – The Best Of.

La tracklist ufficiale del nuovo disco di Cremonini

14 le tracce che compongono il nuovo disco, di cui due già note, la già citata che dà il titolo all’album e Colibrì, uscito il 1° dicembre scorso:

Intro La ragazza del futuro Colibrì MoonWalk Interlude + La fine del mondo Chimica La camicia Interlude – Stand Up Comedy Jeky Psyco Delfini Chiamala felicità

Tutte le edizioni di La Ragazza del Futuro già in pre-ordine

La Ragazza del Futuro di Cesare Cremonini sarà disponibile dal 25 febbraio 2022, ma già da oggi è possibile pre-ordinarne una copia scegliendo tra una serie di edizioni pensate anche per i fan più accaniti di uno dei cantautori più apprezzati di questa generazione. Vediamo insieme tutte le opzioni disponibili su Amazon.

