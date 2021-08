Anniversary è il nuovo singolo dei Duran Duran, in uscita oggi, 31 agosto 2021. Il brano anticipa il prossimo disco della band, Future Past, in uscita il 22 ottobre 2021. Vi terremo aggiornati con testo, traduzione e video non appena disponibili

Anniversary, l’annuncio del nuovo singolo

Ad annunciare data e titolo del nuovo singolo sono stati proprio loro, via Instagram, con un breve post.

Il gruppo ospite a Power Hits Estate

In diretta dall’Arena di Verona, martedì 31 agosto 2021, i Duran Duran saranno gli ospiti internazionali del Power Hits Estate. E proprio in quell’occasione, sul palco, interpreteranno il nuovo singolo, Anniversary. La notizia è stata svelata nelle scorse ore e condivisa dal gruppo, via social.

Al #PowerHitsEstate2021 arrivano, a sorpresa, anche i Duran Duran: super ospiti sul palco dell’@arenadiverona domani sera in diretta su RTL 102.5 dalle ore 20.30 😍⠀

Future Past, il nuovo album della band e il primo singolo “Invisible”

I Duran Duran pubblicheranno il nuovo disco, Future Past, il prossimo 22 ottobre per per Tape Modern/BMG. A maggio è uscito il primo singolo, Invisible, un assaggio del loro 15esimo album in studio, con 40 anni di carriera.

Il video ufficiale di Invisible è stato creato da un’intelligenza artificiale chiamata Huxley, nata da un’idea di Nested Minds Solutions e progettata per ‘sognare’ e ‘creare’ come un essere umano e programmata in base alle attuali conoscenze sul funzionamento dei nostri processi cognitivi ed emotivi.

Sul nuovo disco, Simon LeBon ha dichiarato:

“Quando siamo entrati in studio per la prima volta alla fine del 2018, stavo cercando di convincere i ragazzi che tutto ciò che dovevamo fare era scrivere due o tre tracce per un EP . Quattro giorni dopo, con il nucleo di 25 canzoni forti che meritavano tutte di essere sviluppate, ho capito che il lavoro sarebbe stato più lungo, ma questo era prima del COVID. Quindi eccoci nel 2021 con il nostro quindicesimo album in studio: musica dei Duran Duran con Graham Coxon, Lykke Li, Mike Garson, Erol Alkan, Mark Ronson, Giorgio Moroder (for God’s sake!). Non sto dicendo che sia epico, ma beh … sì, lo dico. Iniziamo con la canzone Invisible, che è cominciata come una storia su una relazione unilaterale ma è diventata qualcosa di molto più grande, perché “una folla senza voce non si sta tirando indietro”. La traccia ritmica di John e Roger è montuosa, le melodie di Nick si contorcono e si librano, la chitarra di Graham è un coltello. Sembra fatta apposta per uscire in questo momento”