Va in onda questa sera, dalle 20.30, in diretta su Tv8, l’evento simbolo della fine dell’estate con l’elezione del tormentone di questa stagione, Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021. Sarà possibile seguire la diretta contemporanea in radiovisione su RTL 102.5, su SKY UNO, TV8, in streaming su RTL 102.5 PLAY e NOW. A condurre Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e per la prima volta da Paola di Benedetto, con la partecipazione di Massimo Giletti.

Dopo l’edizione 2020 andata in onda senza pubblico a causa delle restrizioni legate al Coronavirus, quest’anno l’accesso all’Arena di Verona sarà consentito esclusivamente a coloro che saranno muniti di biglietto e di green pass, in ottemperanza a tutte le norme di sicurezza anti-covid.

E, come anticipato, sarà svelata la classifica che decreterà il tormentone dell’estate 2021. Il vincitore (o i vincitori) sarà premiato al termine della serata evento, ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che potranno esprimere la propria preferenza tramite il sito rtl.it.

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021, ospiti e cantanti

Ecco i cantanti che si esibiranno questa sera: Achille Lauro, Ana Mena, Anitta, Alessandra Amoroso, Alvaro Soler, Annalisa, Blanco, Bob Sinclar, Boomdabash & Baby K, Caparezza, Carl Brave, Carmen Consoli, Colapesce E Dimartino, Cristiano Malgioglio, Dotan, Elettra Lamborghini, Federico Rossi, Francesca Michielin, Fred De Palma, Emma, Evry, Fabio Rovazzi, Fedez, Giusy Ferreri, Gianni Morandi, Goodboys, Irama, Jake La Furia, J-Ax, Kungs, La Rappresentante Di Lista, Loredana Bertè, Madame, Mahmood, Marco Mengoni, Michele Bravi, Molly Hammer, Noemi, Rocco Hunt, Orietta Berti, Ornella Vanoni, Samuel, Sangiovanni, Sfera Ebbasta, Sophie And The Giants, Sottotono, Takagi & Ketra, Tecla Feat. Alfa E The Kolors.

Tra di loro ci sarà il trionfatore di questa estate 2021, il re o la regina dei tormentoni delle scorse settimane. Chi sarà?

Ospiti internazionali della serata, invece, i Duran Duran, come annunciato nelle scorse ore.

Noi di Soundsblog seguiremo insieme a voi la diretta della serata con il nostro consueto liveblogging poco prima delle 20.30. Vi aspettiamo!