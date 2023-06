Questa volta è lei che bacia lui, ne abbiamo la certezza. O perlomeno, ce l’abbiamo nel momento in cui Annalisa si è sposata con il suo lui: il 43enne Francesco Muglia, vice presidente marketing di Costa Crociere. La cantante, ora sulla cresta dell’onda con i successi di Mon Amour e Disco Paradise, si gode un 2023 d’oro anche grazie all’amore.

Il grande passo è stato compiuto e all’insaputa di tutti. Nei giorni scorsi si erano rincorse voci su un imminente matrimonio per Annalisa, a questo si sono uniti anche i rumors sulla data e la location.

Inizialmente si era parlato del primo luglio nei pressi di Lerici, in Liguria. Sbaragliando tutti, ‘Nali’ tra i mille impegni che la vedono protagonista questa estate (pochi giorni fa l’abbiamo vista a Love MI) ha detto il fatidico “sì” e lo ha detto ieri, 29 giugno, nella città di Assisi. Solo pochi amici intimi e i familiari hanno potuto assistere al matrimonio segreto. Secondo le scarne informazioni riportate da alcuni media locali, la coppia sarebbe stata sposata da padre Giuseppe sagrino, ex direttore del coro.

La missione riservatezza quantomeno è compiuta, ma quando vedremo Annalisa con l’anello al dito? Nessuna foto ufficiale, nemmeno uno scatto rubato. Tutto tace sui social, per ora, a parlare sono i fan che scalpitano per vedere la neo sposa.

I primi scatti vedranno presto la luce? L’attesa cresce anche in vista della festa ‘allargata’ agli altri amici vip invitati che dovrebbe svolgersi domani, sabato 1 luglio, nel borgo ligure di Tellaro.

Annalisa, come stanno andando Mon Amour e Disco Paradise

Il momento fortunato di Annalisa prosegue nel segno del successo. In giornata sono uscite le classifiche dei singoli più venduti in Italia questa settimana (23-29 giugno 2023) secondo FIMI. Annalisa compare nella top 10 per ben due volte: Mon Amour si trova al sesto posto (qualche settimana fa si trovava in vetta alla stessa classifica), mentre Disco Paradise con Fedez e gli Articolo 31 si posizionano alla numero quattro.