Mon Amour è il titolo del nuovo singolo di Annalisa, in radio, download e streaming digitale a partire da venerdì 31 marzo 2023. A svelarlo è stata la stessa cantante via social, riportando anche un passaggio del pezzo:

Mon amour, io farò una strage stasera 🖤🩸🪩#MonAmour fuori QUESTO VENERDÌ 31/3 Posted by Annalisa on Monday, March 27, 2023

La canzone arriva a distanza di mesi dal successo ottenuto con “Bellissima“. Il brano, scritto con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, è il “manifesto” del nuovo corso musicale della cantautrice che vanta 17 Dischi di Platino e 12 Dischi d’Oro, 7 album e numerose collaborazioni, sia italiane che internazionali.

Queste le parole usate da Annalisa per parlare del brano, ai tempi del rilascio

“Ho scritto Bellissima in un momento decisivo della mia carriera, quel momento in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo. È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, si, ma con le lacrime. È esattamente come sono io”

Tutto tace sulle possibilità sonorità del nuovo singolo, Mon amour, ma è facile pensare ad una traccia che punti a diventare uno dei primi pezzi dell’estate 2023. Del resto, se riuscisse a bissare il riscontro ottenuto con “Bellissima”, la strada sarebbe spianata fino a settembre e oltre.

“Bellissima”, uscita a inizio settembre 2023, è stato uno dei pezzi di maggior successo della cantante. Non è arrivata oltre al settimo posto della classifica Fimi ma è comunque rimasta nei piani alti della chart Fimi per mesi e mesi e, ancora oggi, è ascoltatissimo e venduto. Basi pensare che, ad oggi, può vantare ben due dischi di platino, a conferma del lento e sempre più elevato riscontro da parte del pubblico.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video di “Mon Amour” non appena disponibile, dalle prime ore delle notte di venerdì 31 marzo 2023.