La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Annalisa all’Arena di Verona trasmesso stasera su Canale 5 in “Tutti in Arena”.

Appuntamento stasera, 5 settembre 2024, con “Tutti in Arena”, il concerto di Annalisa all’Arena di Verona registrato il 14 maggio scorso. Sul palco, insieme alla cantante, diversi ospiti, da Elisa ad Irama passando per Giorgia e Tananai. In scaletta tutti i successi più noti della cantante, inclusi, ovviamente, i brani presenti nel suo disco “E poi siamo finiti nel vortice”.

La scaletta di Annalisa in concerto all’Arena di Verona

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani

Eppure sentire (un senso di te) (con Elisa)

Ragazza sola

Direzione la vita

Movimento lento

La genesi del tuo colore (con Irama)

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Storie Brevi (con Tananai)

Mon Amour

Superclassico (ft. Ernia)

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla Luna / Walking on the Moon

Tango (con Tananai)

Nuda

Stelle

Bollicine

Come saprei (con Giorgia)

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This)

Eva+Eva (con Rose Villain)

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

Il successo della hit “Storie Brevi”

Inoltre, Tananai e Annalisa si confermano come una delle coppie musicali più apprezzate e di successo della stagione: il loro singolo “Storie Brevi”, già certificato disco d’oro, conquista oggi la posizione di brano più trasmesso dalle radio, conquistando la #1 nell’airplay generale, #1 nella classifica italiana e #1 anche nella classifica tv (fonte: EarOne).

Da settimane stabile in Top5 dei singoli più venduti Fimi/Gfk e in Top10 Italia su Spotify, Amazon Music e Apple Music, “Storie Brevi” è stato pubblicato lo scorso 5 giugno per Eclectic Records in licenza Capitol Records (Universal Music) / Warner Music. Il singolo, che segna la prima collaborazione artistica tra i due cantanti, racchiude alla perfezione l’anima pop e cantautorale di entrambi, le cui voci si mescolano e si intrecciano alla perfezione. Nel videoclip, diretto da Bendo per Borotalco.tv, Tananai e Annalisa si immergono nel mondo delle coppie-criminali più famose del cinema, rivestendo a proprio modo i panni di moderni Bonnie e Clyde o Mr. & Mrs. Smith.