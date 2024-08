Nuova data per il “Tutti nel vortice Outdoor tour” di Annalisa, in concerto stasera all’Arena dei Pini a Baia Domizia. La cantante porterà sul palco i suoi successi più recenti (da “Sinceramente” del Festival di Sanremo 2024 al duetto con Tananai “Storie brevi”) senza dimenticare i brani più significativi della sua carriera.

Anche il 2024 ha consacrato il suo riscontro da parte del pubblico dopo un 2023 da record. La classifica ufficiale di TikTok del 2023 l’ha vista protagonista assoluta. Le sue “Mon amour” e “Bellissima” sono stati rispettivamente al primo e il secondo posto tra i brani più utilizzati dagli utenti nel corso dell’anno. E non solo, le sue hit “Euforia” “Bellissima”, “Mon Amour” e “Ragazza Sola”, oltre ad essere stati in cima alle classifiche , l’hanno portata 8 volte in cima all’airplay radiofonico dove risulta la l’artista più passata. “Mon Amour” è anche il video musicale femminile più visto nel 2023.

La scaletta di Annalisa in concerto a Baia Domizia, 10 agosto 2024

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Tsunami

STORIE BREVI (Tananai & Annalisa cover)

Rosso Corallo

Mon Amour

Nuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te

Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)

Eva+Eva

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

Il concerto inizierà alle 21.30. Sono ancora disponibili biglietti per assistere al live a Baia Domizia. Il prezzo parte da 46 euro per il posto unico fino a 57.50 della zona Pit. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Arena dei Pini a Baia Domizia

In Auto:

Da Napoli:

Prendi l’Autostrada A1 in direzione di Roma.

Esci a Capua e segui le indicazioni per la SS7 (Via Appia) in direzione Formia/Garigliano.

Prosegui sulla SS7 fino all’uscita per Baia Domizia.

Segui le indicazioni locali fino all’Arena dei Pini.

Da Roma:

Prendi l’Autostrada A1 in direzione di Napoli.

Esci a Cassino e segui la SS6 (Casilina) in direzione di Formia.

Continua sulla SS7 (Via Appia) in direzione Napoli/Baia Domizia.

Esci a Baia Domizia e segui le indicazioni locali fino all’Arena dei Pini.

Con i Mezzi Pubblici:

Da Napoli:

Prendi un treno regionale da Napoli Centrale in direzione Formia o Minturno.

Scendi alla stazione di Sessa Aurunca-Roccamonfina.

Da lì, puoi prendere un autobus locale o un taxi fino a Baia Domizia (l’Arena dei Pini).

Da Roma:

Prendi un treno regionale da Roma Termini in direzione Napoli con fermata a Formia o Minturno.

Scendi alla stazione di Sessa Aurunca-Roccamonfina.

Prendi un autobus locale o un taxi fino a Baia Domizia.

In Auto: Assicurati di avere il navigatore aggiornato o una mappa, poiché l’uscita per Baia Domizia potrebbe non essere ben segnalata.

Con i Mezzi Pubblici: Gli orari dei treni e degli autobus potrebbero variare, quindi è consigliabile verificarli in anticipo per evitare lunghe attese.