Continua, meritatamente, il successo di Annalisa che conquista la vetta della classifica Fimi con la sua “Mon Amour”. La cantante, dopo il boom con “Bellissima”, ha confermato l’attenzione e l’amore del pubblico con un altro singolo, prima del rilascio di uno dei sicuri tormentoni di questa estate, “Disco paradise”, incisa insieme a Fedez e agli Articolo 31.

Una donna italiana al comando della classifica ufficiale singoli FIMI/Gfk non succedeva da oltre 3 anni. Dal 2020 ad oggi è Annalisa con “Mon amour” a conquistare il podio mentre continua il suo successo con altri due singoli in top 40: “Bellissima” al n. 37 e certificata Triplo Platino e “Disco Paradise” con Fedez e Articolo 31 al n.5.

Come anticipato, il brano ha un sound immediato:

“Il pezzo si apre con lo stile inconfondibile di Fedez e l’arrivo di Annalisa nel ritornello non lascia scampo: al secondo ascolto la saprai a memoria. Il contributo artistico degli Articolo 31 con il loro sound conferiscono rotondità alla traccia che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior pop radiofonico”

La canzone consolida il sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche di Annalisa.

Invece, “Mon Amour” è il secondo capitolo del racconto di Annalisa iniziato con la hit “Bellissima” (triplo Platino), un pop dance che fa scatenare mentre parla di relazioni finite e pronte a cominciare che, diventato virale ancora prima della sua pubblicazione, vanta oggi 20 milioni e mezzo di streaming, oltre 21 milioni di visualizzazioni per il video, 640 milioni di views e oltre 400 mila creazioni su TikTok.

Annalisa per la prima volta si esibirà live al Forum di Assago (MI). L’appuntamento “Annalisa il Forum” è previsto per sabato 4 novembre, un evento unico per cantare e ballare le hit della cantautrice.

Per la cantante un 2022 e un 2023 da incorniciare, in attesa di scoprire se il rumor che la vedrebbe insieme ad Amadeus, come co-conduttrice, sul palco del Teatro Ariston sarà confermato.