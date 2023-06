È tutto pronto per la seconda edizione di LOVE MI 2023, il grande festival musicale completamente gratuito ideato da Fedez, organizzato da DOOM ENTERTAINMENT e prodotto da Vivo Concerti che torna a Milano in Piazza Duomo il 27 giugno. L’evento, inserito all’interno del palinsesto “Milano è Viva” promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo, anche quest’anno è legato a una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 (attivo fino al 2 luglio) o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.

Il concerto sarà trasmesso su Mediaset Infinity a partire dalle 18 e in diretta tv, su Italia 1, dalle 19. Noi di Soundsblog lo seguiremo con il nostro consueto liveblogging. A seguire tutte le informazioni e anticipazioni sull’evento musicale.

LOVE MI 2023, cantanti e scaletta, anticipazioni

Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks. E non mancheranno le sorprese!

A LOVE MI 2023, in prima serata, si esibiranno sicuramente Tananaia, Annalisa, Angelina Mango, Achille Laro, Francesco Michielin, Fred De Palma, Lazza, Mara Sattei, Fedez e Articolo 31.

Gemitaiz assente da LOVE MI 2023 dopo l’attacco a Silvio Berlusconi

Annunciato nel cast durante la presentazione del concerto, Gemitaiz non è più presente tra gli artisti che parteciperanno a LOVE MI 2023, in programma martedì 27 giugno su Italia 1.

A poche ore dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi, il rapper aveva duramente attaccato l’imprenditore e politico con diversi post su Instagram (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni). Si era successivamente scusate per il tono e le parole usate:

Sicuramente sono stato impulsivo e indelicato nella mia storia di ieri e me ne dispiaccio. E’ stata un’uscita che voleva essere sarcastica ma riflettendoci, è stata insensibile, aldilà di quale sia la mia posizione. E me ne dispiaccio. Ci tengo a dire che non era certo mio interesse essere al centro dell’attenzione mediatica, a volte dimentico di essere un personaggio pubblico e mi scorso di mettere i filtri nel comunicare. In ogni caso accetto le conseguenze delle mie azioni qualunque essere siano, come è giusto che sia. Davide

Ma nonostante ciò, il rapper non sarà a LOVE MI 2023.

Come partecipare a LOVE MI 2023

Per divertirsi in sicurezza sarà fondamentale seguire delle semplici regole. In Piazza Duomo potranno accedere un numero contingentato di persone a partire dalle 10:00. È inoltre prevista l’installazione di un maxischermo davanti al monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo. L’area riservata ai disabili sarà sul sagrato del Duomo, il punto di accesso dedicato sarà da Via Carlo Maria Martini.

Le fermate “Duomo” della linea Rossa e della linea Gialla saranno chiuse dalle ore 11:30. Sarà possibile raggiungere il concerto dalle fermate limitrofe: San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 saranno potenziate, la prima dalle 20:00, la seconda dalle 20:30 e chiuderanno più tardi per consentire il rientro al pubblico presente in Piazza.

Dove vederlo in tv e streaming in diretta

Il concerto inizierà alle 18:00 e così anche la diretta su Mediaset Infinity, con la conduzione di Gabriele Vagnato, e sarà trasmesso in simulcast su Radio 105, accompagnato dalle voci degli speaker Annie Mazzola e Alessandro Sansone. A partire dalle 19:00, si aprirà il live su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni. La regia è a cura di Roberto Cenci. Noi di Soundsblog lo seguiremo con il nostro puntuale liveblogging, minuto per minuto, dalle 19.