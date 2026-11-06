Il Teatro Petruzzelli di Bari ha ospitato il 25 ottobre 2026 una nuova ripresa de Il trovatore di Giuseppe Verdi, con la regia di Davide Livermore e la direzione musicale di Vincenzo Milletarì. Una produzione che riporta al centro del dibattito operistico italiano uno dei melodrammi verdiani più densi e strutturalmente complessi, in un teatro che ha una storia tutta sua da raccontare, fatta anche di fiamme reali prima ancora che sceniche.

Il Petruzzelli, quarto teatro d’Italia con una storia segnata dal fuoco

Il Teatro Petruzzelli è il quarto teatro per dimensioni in Italia e risale al 1903. La sua storia non è stata lineare: il teatro fu devastato da un incendio e riaperto soltanto nel 2009, dopo un lungo e travagliato restauro. Questo dato biografico dell’edificio non è irrilevante quando si parla di Il trovatore, opera in cui il fuoco — reale e simbolico — attraversa ogni atto, ogni personaggio, ogni ossessione drammatica. Portare Il trovatore Verdi Bari in questo specifico teatro significa, anche inconsapevolmente, creare una sovrapposizione tra la storia del luogo e quella della partitura.

Il Petruzzelli è tornato alla piena attività da oltre quindici anni, ma la memoria dell’incendio resta parte integrante della sua identità pubblica. Una sala che ha bruciato e che oggi accoglie un’opera costruita attorno all’immagine del rogo — quello in cui perisce il figlio della gitana Azucena, quello evocato in ogni scena con un’insistenza che Verdi trasformò in motore drammaturgico — non è una coincidenza da ignorare.

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La produzione di Livermore: una ripresa già vista a Parma nel 2023

La regia porta la firma di Davide Livermore, tra i registi italiani più attivi nel circuito operistico internazionale. Questa non è una produzione nuova: la stessa messa in scena era già stata presentata a Parma nel 2023, il che significa che Bari ha accolto una ripresa, non un allestimento creato appositamente per il Petruzzelli. È un dato rilevante sul piano produttivo, perché le riprese di spettacoli già rodati permettono ai cast di lavorare su un impianto scenico consolidato, ma richiedono anche che la macchina teatrale si adatti a una nuova sala, con dimensioni, acustica e rapporti spaziali differenti rispetto alla sede originaria.

Sul podio ha debuttato Vincenzo Milletarì, direttore che si è trovato a confrontarsi con una partitura che Verdi compose nel 1853 e che rimane tra le più impegnative del repertorio ottocentesco italiano, tanto per i cantanti quanto per l’orchestra. Il trovatore è un’opera in quattro parti, ambientata tra la Biscaglia e l’Aragona nel XV secolo, con una trama intricata che ruota attorno a identità scambiate, vendette tramandate di generazione in generazione e amori impossibili.

Il cast: Enkhbat, Panza, Beltrami, Magrì

Il quartetto protagonista è stato affidato a interpreti di profilo internazionale. Amartuvshin Enkhbat ha cantato il ruolo del Conte di Luna, baritono mongolo che negli ultimi anni si è imposto come uno dei vocalisti più richiesti nel repertorio verdiano. Alessia Panza ha interpretato Leonora, il soprano al centro del conflitto tra il Conte e il trovatore Manrico. Silvia Beltrami ha ricoperto il ruolo di Azucena, la gitana che è il vero motore narrativo dell’opera, figura attorno alla quale ruota tutta la costruzione drammatica verdiana. Ivan Magrì ha interpretato Manrico, il tenore protagonista, ruolo notoriamente tra i più esigenti dell’intero repertorio per le richieste vocali che impone, in particolare nella celebre cabaletta del terzo atto.

La distribuzione dei ruoli riflette la tendenza attuale dei grandi teatri italiani a costruire cast misti, con voci internazionali affiancate a cantanti italiani di nuova generazione. Il trovatore, per la sua struttura vocale molto netta — un baritono cattivo, un tenore eroico, un soprano lirico, un mezzosoprano drammatico — si presta particolarmente bene a questo tipo di assemblaggio.

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Perché Il trovatore torna sempre sul palco

Verdi compose Il trovatore su libretto di Salvadore Cammarano, tratto dal dramma spagnolo di Antonio García Gutiérrez. Debuttò al Teatro Apollo di Roma il 19 gennaio 1853, con un successo immediato che non si è mai davvero interrotto. Oggi l’opera è tra le più rappresentate al mondo, nonostante — o forse proprio per — la sua trama considerata da molti critici deliberatamente oscura e labirintica.

Quella complessità narrativa è però anche la sua forza: Il trovatore non si spiega, si vive. La musica di Verdi funziona su un piano emotivo diretto, quasi brutale nella sua efficacia. I grandi numeri — il Miserere, la Stride la vampa, il Di quella pira — sono rimasti nell’immaginario collettivo ben oltre i confini del pubblico operistico tradizionale. Riportare Il trovatore di Verdi a Bari, in un teatro come il Petruzzelli, significa intercettare sia il pubblico di abbonati sia chi si avvicina all’opera per la prima volta, attratto da un titolo che ha una riconoscibilità trasversale.

Per chi vuole approfondire la storia e la struttura del Teatro Petruzzelli, il portale ufficiale di Italia.it dedica una scheda completa al teatro barese, con informazioni sulla sua architettura e sulla sua storia.

La ripresa barese del 25 ottobre 2026 chiude idealmente un cerchio: un’opera costruita attorno all’ossessione del fuoco, eseguita in un teatro che quel fuoco lo ha conosciuto davvero, con una regia già sperimentata e un cast costruito per reggere il peso drammatico di una partitura che, a oltre centosettant’anni dalla prima, non ha perso nulla della sua capacità di tenere il pubblico in sala fino all’ultimo accordo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.