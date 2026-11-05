La stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto apre con Archetipi: 14 concerti da ottobre 2026 a maggio 2027 con Marco Angius e Angela Hewitt.

Orchestra di Padova e del Veneto, la stagione parte con «Archetipi»: Angius e Hewitt protagonisti

La stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto apre la sua 61ª edizione con un titolo che già dice molto sul progetto artistico sottostante: Archetipi. Quattordici concerti distribuiti tra il 29 ottobre 2026 e il 6 maggio 2027, con Marco Angius alla guida come direttore artistico e musicale, e un’inaugurazione affidata alla pianista Angela Hewitt. Non è la solita stagione di repertorio: la scelta del termine archetipo come filo conduttore suggerisce un’intenzione precisa, quella di scavare nelle strutture fondanti della musica occidentale piuttosto che limitarsi a eseguirla.

Cosa significa «Archetipi» come titolo di stagione

Dare un titolo a una stagione orchestrale è sempre una scelta editoriale prima ancora che artistica. Nel caso dell’OPV, il termine archetipi rimanda a qualcosa di più profondo di una semplice etichetta tematica: indica la volontà di rintracciare le forme originarie, i modelli primi da cui derivano linguaggi, strutture e gesti musicali che il repertorio ha poi declinato in infinite varianti.

È un approccio che richiede direttori e solisti capaci di lavorare su più livelli contemporaneamente — quello della resa esecutiva immediata e quello dell’interpretazione storica e analitica. Angius, che guida l’orchestra da anni con una visione spiccatamente orientata alla ricerca, è il profilo giusto per un progetto del genere. La sua direzione tende a privilegiare la chiarezza delle architetture sonore, la trasparenza delle voci interne, la leggibilità delle strutture formali: esattamente ciò che serve per mettere a fuoco un archetipo senza annacquarlo nella routine interpretativa.

L’inaugurazione: Hewitt, Gabrieli-Ambrosini, Ravel, Stravinsky

Il concerto inaugurale ha messo subito in chiaro la direzione della stagione. Angela Hewitt al pianoforte, un programma che accosta Gabrieli-Ambrosini, Ravel e Stravinsky: tre nomi che, insieme, disegnano un arco temporale e stilistico molto preciso. Gabrieli rappresenta la polifonia rinascimentale veneziana — un archetipo in senso quasi letterale, radice di una tradizione che ha segnato profondamente la musica europea. Ravel porta il rigore formale del primo Novecento francese, la precisione artigianale elevata a estetica. Stravinsky chiude il cerchio con la sua ossessione per la struttura ritmica e la rielaborazione colta delle fonti popolari e arcaiche.

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Mettere questi tre compositori nello stesso programma non è un gesto casuale: è una dichiarazione di metodo. L’archetipo non è solo il più antico, è anche il più distillato — quello che sopravvive alle trasformazioni stilistiche perché tocca qualcosa di strutturalmente necessario nella musica. Hewitt, pianista nota per la precisione analitica del suo approccio al repertorio, è una scelta coerente con questa impostazione.

Quattordici concerti, un’idea di stagione

La stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto si articola in 14 appuntamenti distribuiti su sette mesi, dal tardo autunno alla primavera inoltrata. È una struttura che permette di sviluppare un discorso musicale con continuità, senza la frammentazione che spesso caratterizza le stagioni costruite per accumulo di nomi piuttosto che per coerenza di progetto.

Questo tipo di programmazione — tematica, con un filo conduttore dichiarato — è ancora relativamente rara nel panorama orchestrale italiano, dove la pressione commerciale spinge spesso verso cartelloni più eclettici e meno rischiosi. L’OPV, con Archetipi, sceglie invece di puntare su un’identità forte, accettando il rischio di un pubblico che deve essere disposto a seguire un ragionamento musicale nel tempo, non solo a godersi singole serate di repertorio.

Il calendario che si estende fino al 6 maggio 2027 lascia ampio spazio per declinare il tema in direzioni diverse: dalla polifonia rinascimentale ai modelli classici, dal folklore elaborato al minimalismo, dalla forma-sonata alle strutture rituali. Sono tutte possibili letture del concetto di archetipo, e una stagione ben costruita le può esplorare senza ripetersi.

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L’OPV nel contesto del panorama orchestrale del Nord-Est

L’Orchestra di Padova e del Veneto occupa una posizione specifica nel panorama musicale italiano: non è una fondazione lirica, non ha la visibilità mediatica delle grandi orchestre sinfoniche delle metropoli, ma ha costruito nel tempo una reputazione solida sul piano della qualità esecutiva e della coerenza progettuale. La sua collocazione a Padova la mette in dialogo con un territorio — il Veneto — che ha una tradizione musicale profonda, da Vivaldi in poi, e un pubblico storicamente attento alla musica strumentale.

La scelta di intitolare la 61ª stagione con un termine filosofico come Archetipi è anche un segnale verso quel pubblico: non un cartellone di consumo, ma una proposta culturale che chiede partecipazione attiva. In un momento in cui molte istituzioni musicali cercano di abbassare la soglia di accesso per attrarre nuovi ascoltatori, l’OPV sembra muoversi in direzione opposta — alzando il livello del discorso, scommettendo sulla fedeltà di chi la musica la segue davvero.

Per chi vuole seguire il programma completo e gli aggiornamenti sui singoli concerti, il punto di riferimento diretto è il sito ufficiale dell’Orchestra di Padova e del Veneto.

Resta da vedere come il progetto si svilupperà nei mesi successivi all’inaugurazione: i nomi degli altri solisti, i programmi dei singoli concerti, le scelte di repertorio che completeranno il mosaico degli Archetipi. Ma la partenza — con Hewitt, con un programma che mette in dialogo cinque secoli di musica, con Angius a tenere le fila — indica già con chiarezza dove questa stagione vuole andare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.