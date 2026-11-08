Scopri i due principali festival di musica contemporanea in Italia: il 63° Festival di Nuova Consonanza Roma con 40 eventi e prime esecuzioni, e la Biennale Musica di Ven

Nuova Consonanza a Roma e Biennale Musica a Venezia: i festival di classica e contemporanea dell’autunno

L’autunno 2026 si conferma una stagione densa per chi segue la musica scritta e sperimentale in Italia. Tra i principali appuntamenti dedicati al festival musica contemporanea Roma Venezia, due manifestazioni si distinguono per storia, ambizione e capacità di attrarre compositori, ensemble e pubblico specializzato da tutta Europa: il 63° Festival di Nuova Consonanza, tuttora in corso nella capitale, e la Biennale Musica di Venezia 2026, che ha chiuso i battenti a fine ottobre. Due festival diversi per sede, calendario e identità organizzativa, ma accomunati da un obiettivo preciso: rendere la composizione contemporanea accessibile senza smettere di essere esigente.

Nuova Consonanza a Roma: sessantatré anni di musica scritta oggi

Il Festival di Nuova Consonanza è una delle rassegne più longeve d’Italia nel settore della musica contemporanea. La 63ª edizione ha aperto il 6 novembre 2026 e si estende fino a dicembre, con date che secondo le fonti ufficiali arrivano almeno al 5 dicembre, mentre il portale di biglietteria indica il 20 dicembre come termine ultimo: una discrepanza che suggerisce possibili aggiunte in corso di programmazione, da verificare direttamente su Auditorium Parco della Musica.

La sede è l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la grande infrastruttura culturale progettata da Renzo Piano nel quartiere Flaminio, che da anni ospita la rassegna garantendo acustica adeguata e una capienza che permette di raggiungere anche un pubblico non strettamente specialistico. Il tema scelto per questa edizione è TEMPO: una parola che nella musica contemporanea porta con sé almeno tre livelli di significato simultanei — il tempo come durata fisica dell’ascolto, il tempo come struttura metrica e ritmica, il tempo come dimensione storica in cui si colloca ogni opera nuova rispetto alla tradizione.

Scegliere un tema così denso non è una scelta innocua. Significa orientare le commissioni, guidare la selezione delle prime esecuzioni e costruire un filo narrativo tra eventi che altrimenti rischierebbero di apparire come semplice accumulo di concerti. Nuova Consonanza esiste dal 1959 e ha attraversato decenni di avanguardia, post-avanguardia e ibridazione stilistica: questa edizione si inserisce in una fase in cui la musica contemporanea italiana sta cercando nuovi punti di contatto con il pubblico più giovane, anche attraverso formati brevi, installazioni e contaminazioni con l’elettronica.

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Biennale Musica 2026: la 70ª edizione diretta da Caterina Barbieri

A Venezia, nel frattempo, si è già concluso il 70° Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale, svoltosi dal 10 al 24 ottobre 2026. Settanta edizioni sono un traguardo che poche istituzioni musicali al mondo possono vantare, e la Biennale di Venezia lo ha raggiunto con una direzione artistica affidata per questa edizione a Caterina Barbieri, compositrice e musicista nata nel 1990, residente a Berlino.

Il profilo di Barbieri è atipico rispetto ai direttori artistici che hanno guidato la Biennale Musica nelle edizioni precedenti. Formatasi nella chitarra classica, ha poi approfondito la composizione elettroacustica tra Bologna, il Royal College of Music di Londra e l’Elektronmusikstudion di Stoccolma: un percorso che attraversa tre tradizioni nazionali diverse e che ha costruito un linguaggio riconoscibile, basato su pattern ciclici, sintesi sottrattiva e una particolare attenzione alla percezione psicoacustica. La sua presenza alla guida della Biennale Musica segnala una scelta precisa: portare al centro di un festival istituzionale una sensibilità che viene dalla musica elettronica sperimentale, senza rinunciare al rigore compositivo.

La Biennale Musica si svolge tradizionalmente negli spazi dell’Arsenale, della Fenice e di altri luoghi veneziani, con una programmazione che negli anni ha incluso prime mondiali, installazioni sonore, teatro musicale e incontri con compositori. Per i dettagli specifici sulla programmazione 2026, la fonte primaria resta il sito ufficiale labiennale.org.

Cosa distingue i due festival, cosa li accomuna

Mettere a confronto Nuova Consonanza e Biennale Musica non significa trattarli come eventi equivalenti. Sono due realtà con strutture organizzative, budget e storie completamente diverse. La Biennale di Venezia è una fondazione pubblica con riconoscimento internazionale, capace di attrarre commissioni e nomi di rilievo globale. Nuova Consonanza è un’associazione radicata nel tessuto culturale romano, con una storia di rapporto diretto con compositori italiani e una vocazione più marcatamente legata alla scena nazionale.

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Eppure entrambi condividono alcune caratteristiche strutturali che li rendono rilevanti nel panorama del festival musica contemporanea tra Roma e Venezia:

Priorità alle prime esecuzioni : entrambi i festival costruiscono parte della propria identità sulla capacità di presentare musica nuova, non repertorio già circolato.

: entrambi i festival costruiscono parte della propria identità sulla capacità di presentare musica nuova, non repertorio già circolato. Attenzione ai compositori emergenti : accanto ai nomi affermati, entrambi dedicano spazio a chi è ancora nelle prime fasi della carriera, con formati che vanno dal concerto tradizionale al workshop.

: accanto ai nomi affermati, entrambi dedicano spazio a chi è ancora nelle prime fasi della carriera, con formati che vanno dal concerto tradizionale al workshop. Collocazione autunnale : ottobre e novembre sono mesi strategici per questo tipo di festival, lontani dalla stagione estiva dei grandi open-air e dalla primavera dei teatri d’opera, in una finestra in cui il pubblico specializzato è più disponibile e concentrato.

: ottobre e novembre sono mesi strategici per questo tipo di festival, lontani dalla stagione estiva dei grandi open-air e dalla primavera dei teatri d’opera, in una finestra in cui il pubblico specializzato è più disponibile e concentrato. Sede istituzionale forte: l’Auditorium Ennio Morricone per Roma, gli spazi della Biennale per Venezia — entrambe location che comunicano legittimità culturale senza isolare il festival in contesti troppo accademici.

Il tema TEMPO e la direzione di Barbieri: due scelte che parlano di oggi

Vale la pena soffermarsi su ciò che le scelte tematiche e artistiche di queste due edizioni dicono della musica contemporanea nel 2026. Il tema TEMPO scelto da Nuova Consonanza riflette una preoccupazione reale nella composizione contemporanea: come si costruisce un’opera che abbia senso nel momento storico in cui viene eseguita, senza ignorare la tradizione e senza esserne schiacciata? È una domanda che attraversa generazioni di compositori e che ogni festival di questo tipo è chiamato ad affrontare, spesso implicitamente.

La scelta di Caterina Barbieri come direttrice artistica della Biennale Musica 2026 risponde a una logica simile, ma da un’angolazione diversa. Barbieri non proviene dalla tradizione della musica contemporanea accademica nel senso più stretto: il suo lavoro ha circolato anche in contesti di musica elettronica sperimentale, di club culture, di festival che non si definirebbero mai “classici”. Portare questa sensibilità alla guida di un festival istituzionale di settant’anni significa scommettere su un allargamento del pubblico senza snaturare la missione di base.

È una tendenza che si osserva in tutta Europa: i grandi festival di musica contemporanea cercano figure in grado di tenere insieme rigore compositivo e apertura verso linguaggi che vengono da fuori dalla tradizione accademica. Che ci riescano davvero, e in che misura, è la domanda che vale la pena porsi anche per le edizioni future di entrambe le rassegne. Per chi è a Roma nelle prossime settimane, il 63° Festival di Nuova Consonanza è ancora in corso: il programma aggiornato è consultabile direttamente sul sito dell’Auditorium.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.