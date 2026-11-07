Cesare Cremonini annuncia Amateur, nuovo album rock and roll realizzato con Lucio Corsi e registrato a Londra senza AI, con 11 tracce e ospiti come Salmo e Fabri Fibra.

Cesare Cremonini e Lucio Corsi, ‘Amateur’ è il nuovo disco rock and roll

Con Amateur, uscito il 23 ottobre 2026, Cesare Cremonini prende una direzione che non si vedeva da tempo nella sua discografia: un disco di rock and roll puro, costruito insieme a Lucio Corsi e registrato a Londra, senza l’uso dell’intelligenza artificiale. Per chi segue il cantautore bolognese da anni, Amateur — il progetto nato dalla voglia dichiarata di fare cesare cremonini amateur nel senso più letterale del termine, ovvero musica per il gusto di farla — rappresenta uno scarto netto rispetto all’estetica pop orchestrale che aveva caratterizzato i lavori precedenti.

Perché proprio Lucio Corsi, e perché proprio adesso

La collaborazione tra Cremonini e Lucio Corsi non è una mossa di mercato costruita a tavolino. Corsi, negli ultimi anni, si è imposto come uno dei cantautori italiani più originali, portando avanti un immaginario rock e glam che lo distingue nettamente dal panorama mainstream. Il fatto che Cremonini abbia scelto lui come partner creativo dice qualcosa di preciso sull’intenzione artistica alla base di Amateur: non si tratta di un featuring decorativo, ma di una co-creazione vera.

Intervistato da Matteo Campese e La Zac a The Flight su RTL 102.5, Cremonini ha spiegato che l’album nasce proprio dalla voglia di fare un disco rock and roll con Corsi. Una dichiarazione che chiarisce la genesi del progetto prima ancora di ascoltarlo: non è un album pop con qualche chitarra in più, ma un tentativo di costruire qualcosa di radicalmente diverso rispetto a ciò che ci si aspetterebbe da un artista con la sua storia.

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Registrato a Londra, senza AI: una scelta che conta

Il fatto che Amateur sia stato registrato a Londra e realizzato senza intelligenza artificiale non è un dettaglio secondario, soprattutto nel contesto attuale dell’industria musicale. Nel 2026 la questione dell’AI nella produzione discografica è tutt’altro che risolta: sempre più artisti si trovano a dover dichiarare esplicitamente cosa è stato generato da macchine e cosa no, e la scelta di Cremonini di segnalare l’assenza dell’AI nel processo creativo è una presa di posizione precisa.

Londra come location di registrazione, d’altra parte, ha un peso simbolico evidente per un disco di rock and roll. Non è la prima volta che artisti italiani scelgono la capitale britannica per dare una certa fisicità al suono, ma nel caso di Amateur la scelta si lega direttamente all’estetica del progetto: un disco che vuole suonare analogico, diretto, costruito sulla performance.

Undici tracce e ospiti inattesi: Salmo e Fabri Fibra

L’album conta 11 tracce e include ospiti che, sulla carta, non sembrano i candidati più ovvi per un disco rock and roll di Cremonini: Salmo e Fabri Fibra. Due nomi che vengono dal rap e dalla trap italiana, e che in Amateur si trovano a condividere spazio con un progetto dichiaratamente rock. È uno degli aspetti più curiosi del disco e, probabilmente, anche uno dei più discussi.

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La presenza di Salmo e Fabri Fibra solleva una domanda legittima: come si integrano due rapper con un’estetica così marcata in un contesto rock and roll? Le risposte sono nell’ascolto, ma la scelta in sé racconta qualcosa di Cremonini: l’apertura verso generi e universi diversi non è una novità nella sua carriera, ma portarla dentro un album che si autodefinisce rock and roll è una scommessa più netta del solito.

Il titolo Amateur come dichiarazione d’intenti

Il titolo scelto per questo progetto — Amateur, nella sua accezione francese e anglosassone di chi fa qualcosa per amore, non per professione — funziona come manifesto. In un’intervista a Sorrisi e Canzoni TV, Cremonini ha dichiarato di sentirsi «felice e curioso come un esordiente», una frase che illumina l’approccio con cui ha affrontato la lavorazione del disco. Non la sicurezza di chi ha già riempito gli stadi, ma la disponibilità a sbagliare, a esplorare, a non sapere già come andrà a finire.

È una postura creativa che in Italia si vede raramente negli artisti con il profilo commerciale di Cremonini. Di solito, a un certo punto della carriera, si consolida un formato riconoscibile e ci si muove dentro quello. Amateur sembra invece il tentativo di rompere quel formato, o almeno di metterlo in discussione.

Resta da vedere come il pubblico risponderà a un Cremonini che si presenta in modo così diverso rispetto alle aspettative consolidate. Amateur è disponibile dal 23 ottobre 2026 e il confronto con la sua discografia precedente è già aperto: undici tracce, Londra, rock and roll, Lucio Corsi, Salmo, Fabri Fibra. Gli ingredienti ci sono tutti per un disco che, nel bene o nel male, non passa inosservato. Potete approfondire il progetto direttamente su RTL 102.5, dove Cremonini ha raccontato la genesi dell’album.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.