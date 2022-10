Amici 2022 torna con la nuova puntata del pomeridiano, oggi, domenica 16 ottobre, a partire dalle 14 su Canale 5. Maria De Filippi, alla conduzione, seguirà il percorso degli allievi e discuterà della loro settimana di permanenza all’interno della Casetta del programma. Quest’anno, tra i docenti, un ritorno e una new entry: Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto (prendendo il posto di Anna Pettinelli) mentre nel circuito ballo, non ci sarà più Veronica Peparini e al suo posto Emanuel Lo sarà accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo secondo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro evoluzione negli ultimi giorni. E non mancano le sfide lanciate dagli insegnanti verso i concorrenti dei team opposti. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Noi di Soundsblog, ovviamente, seguiremo la puntata con il nostro liveblogging dalle 14.

Amici 2022, puntata 16 ottobre, Anticipazioni

Ecco le anticipazioni sulla puntata di domenica 16 ottobre di Amici 2022. Se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite con la lettura.

Scopriremo il destino di Asia che perde il confronto con la sfidante Claudia ma potrà essere salvata dal pubblico, grazie alle preferenze espresso con il televoto.

Loredana Bertè sarà giudice della sfida di cover. Ultimi, secondo le preferenze della cantante, sono Piccolo G e Wax. Primo posto, invece, per Aaron.

Jacopo Tissi, invece, è stato chiamato a giudicare i ballerini. Voti molto alti per Ramon (8++), Samu (8+) e Mattia (8). Gianmarco, invece, è ultimo in classifica.

Ospite della puntata anche Tananai che presenterà il suo nuovo singolo, Abissale.

Puntata 16 ottobre, dove vederlo in tv e streaming

La nuova puntata di Amici 2022, in onda domenica 16 ottobre su Canale 5, sarà possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity, sempre dalle 14. Nei giorni a seguire sarà disponibile sul canale Witty tv. Noi di Soundsblog seguiremo l’appuntamento insieme con il nostro liveblogging, minuto per minuto.