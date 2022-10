Tananai ha annunciato il suo nuovo singolo, Abissale, in uscita mercoledì 12 ottobre 2022 e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Scritto, composto e prodotto interamente da Tananai, il brano segna un nuovo capitolo del percorso artistico del cantautore che mostra il suo lato più intimo e malinconico.

Le parole raccontano tramonti, albe e metafore di un amore che si sta lento differenze concludendo, evidenziando più le mentre che le passioni comuni, la musica e la voce di Tananai, in un dolce e crescendo, avvolgono l’ascoltatore in un abbraccio da cui trasparire tutta la nostalgia per la storia vissuta.

La canzone arriva dopo il grande successo dell’estate con Fedez e Mara Sattei “La dolce vita” (triplo disco di platino), il brano “Pasta” (curato interamente dall’artista in tutte le sue fasi compositive) , “Sesso Occasionale” (disco di platino) e la hit “Baby Goddamn” (triplo disco di platino). Un cambio di registro rispetto al recente sound che ha fatto conoscere al grande pubblico il cantautore, vincitore morale del Festival di Sanremo 2022. Tananai si è classificato ultimo durante la sua partecipazione all’ultima edizione della kermesse musicale condotta da Amadeus conquistando poi, però, radio e classifiche. E l’attenzione fu tale da riportare ai primi posti della chart anche “Baby Goddamn”, rilasciato nel marzo 2021 -un anno prima- da Tananai.

Tananai è reduce anche dal grande riscontro ottenuto nell’estate 2022 dai suoi live, iniziati a giugno e terminati il 3 settembre scorso a Bergamo. Il cantante tornerà a suonare dal vivo in tour, prodotto da Friends and Partners, anche il prossimo anno con cinque appuntamenti a partire da venerdì 5 maggio 2023 a Napoli, alla Casa della Musica, sabato 6 maggio 2023 a Roma, all’Atlantico Live, proseguendo mercoledì 10 maggio 2023 al Tuscany Hall di Firenze, sabato 13 maggio 2023 al Grand Teatro Geox di Padova, per poi concludersi giovedì 18 maggio 2023 al Fabrique di Milano.

Vi terremo aggiornati sul rilascio di “Abissale” con testo e audio della canzone non appena disponibili.