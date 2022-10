Amici 2022 torna con il nuovo appuntamento pomeridiano domenica 16 ottobre, dalle 14, su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi. Come ormai noto, quest’anno, tra i docenti, un ritorno e una new entry: Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto (prendendo il posto di Anna Pettinelli) mentre nella categoria del ballo non ci sarà più Veronica Peparini e al suo posto Emanuel Lo sarà accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo secondo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni.

Amici 2022, puntata 16 ottobre, Tananai ospite?

Le prime news sulla puntata di domenica 16 ottobre di Amici 2022 vedrebbero Tananai come ospite. Il cantante ha rilasciato mercoledì 12 ottobre il nuovo singolo, Abissale, con un sound completamente diverso dai recenti successi di La Dolce vita, Pasta e Baby Goddamn. Un pezzo che ha potenziale per arrivare ai primi posti delle classifiche radio e di vendite.

Amici 2022, puntata 16 ottobre, Tommy Dali in sfida, Asia sarà sostituita?

Ma cosa accadrà ai concorrenti di questa edizione? Per scoprirlo dovremo aspettare intorno alle 20 di questa sera, quando saranno svelati gli esiti delle sfide in programma. Dal daytime abbiamo saputo della decisione di Arisa di mandare in sfida Tommy Dali mentre è in dubbio il percorso di Asia. Durante l’ultimo appuntamento con Amici 2022, Raimondo Todaro ha deciso di far restare la sfidante Claudia per decidere se tenerla nel suo team e, in caso, se sostituirla con Asia. Accadrà questo?

Non mancheranno le consuete classifiche di ballo e di canto con due giudici esterni che saranno chiamati a valutare le esibizioni dei cantanti e ballerini, decidendo chi andrà in sfida la settimana prossima, tra gli ultimi classificati. E, nella puntata registrata oggi, sapremo anche gli esiti delle sfide in programma.

Vi terremo aggiornati.