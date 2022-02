Amici 2022, nella puntata del daytime di oggi, 25 febbraio, i ragazzi chiamati in aula sono stati valutati da un giudice di canto e di ballo per avere una classifica. L’ultimo -in ogni categoria- dovrà lasciare il talent show.

Chi sarà ultimo nella categoria canto e ballo saranno direttamente eliminati. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano spiegano le regole di questa fase. Ogni concorrente si esibirà di fronte al giudice di canto o di ballo e, chi risulterà meno votato, dovrà abbandonare il programma immediatamente.

I ragazzi di Amici 2022 chiamati in aula sono stati accusati di non essersi sufficientemente impegnati all’interno del talent show. E così Aisha, Crytical, Calma, LDA, Nunzio, Leonardo e Christian si trovano di fronte al verdetto inaspettato.

Christian ritrova umiliante questa situazione (“Non lo accetto, non lo accetto”) mentre Crytical ritiene di aver sempre dato il massimo nelle settimane appena trascorse. Il ragazzo scoppia a piangere, incredulo della situazione.

Il primo ad esibirsi è LDA. E’ poi la volta di Calma, mentre Nunzio singhiozza, tra i banchi, prima della sua performance. Terza a cantare è Aisha, poi -ultimo- Crytical.

Si passa ai ballerini. Il primo è Nunzio, poi si passa a Leonardo. Christian, non potendo ballare, ha scelto la clip di una sua vecchia esibizione di danza.

Tutti i ragazzi sono poi tornati nella casetta per fare la notizia ai compagni di classe. Christian si sfoga con Crytical e Aisha (“Sentirmi dire che cazzeggi0 è un’umiliazione pazzesca per me, dirmi che non sfrutto il tempo a pieno! Ma di che caz*o stiamo parlando?!? Tutti facciamo le stesse cose!”).

La classifica di ballo vede primo Leonardo. Secondo gradino per Nunzio e Christian ultimi.

La classifica di canto vede al primo posto Aisha e LDA. Secondo gradino per Crytical, terzo Calma.

Calma, Christian e Nunzio sono eliminati da Amici 2022 e devono andare in palestra. Le loro cose saranno poi recuperate dall’interno della scuola.

Entrano Rudy Zerbi e Alessandra Celentano in palestra. E parlano con i ragazzi:

“Quando qualcuno ci tiene ad un punto fa di tutto per tenerselo, con l’impegno e la volontà. Ogni secondo della vostra permanenza doveva essere sfruttato in quel modo. Spero vi abbiamo fatto capire che il nostro lavoro è sacrificio e dedizione. Bisogna impegnarsi mille, diecimila… Bisogna essere determinati. E tutelare il proprio corpo. Tutte queste cose sono cose che vi serviranno anche fuori da qui. Le cose che vi stiamo dicendo vi serviranno fuori, un giorno, nella vita. Lo avete capito? E’ chiaro? Qualcosa avete imparato, quindi per questo tornatevene in casetta tutti e tre…”

Nessuno di loro è stato eliminato.