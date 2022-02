Amici 2022 torna domani, 27 febbraio, con il consueto speciale pomeridiano. La puntata è stata registrata oggi, nel pomeriggio di sabato 26 febbraio. Ed ecco tutte le anticipazioni su quello che vedremo, domani, in onda dalle 14. Se non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti con la lettura…

Partiamo dai nomi che sono stati già ammessi al serale: Michele, Carola e Dario (ballerini), Alex e Sissi (cantanti). Oggi scopriremo se qualcun altro si aggiungerà a loro…

Come anticipato dal sito Quello che tutti vogliono sapere, ci sono altri concorrenti ammessi al serale di Amici 2022. Dopo la registrazione, ben quattro allievi hanno ottenuto un posto nella prossima fase del talent di Maria De Filippi. Serena, Aisha, Albe e John Erik sono al Serale. Due cantanti e due ballerini si aggiungono agli altri 5 già confermati nelle precedenti settimane. Attualmente, sicuri sono ben 9 concorrenti.

Crytical assente durante la puntata e pare non sia stato svelato il motivo.

I ragazzi de Il Volo hanno giudicato la gara cover dei ragazzi mentre il confronto tecnico è stato nelle mani di Adriano Pennino ed Enrico Brignano. Per quanto riguarda la categoria di ballo, a valutare i ragazzi sono stati Emanuel Lo, Gabriele Rossi, Massimiliano Sodini.

Dopo le valutazioni de Il Volo, ultimo in classifica è risultato Calma. Aisha è stata la preferita dal trio, seguita da Luigi e LDA (secondi) mentre il terzo posto è per Albe, poi Gio Montana.

Primo John Erik, ultimo Nunzio nella classifica ballo di questa settimana.

Discussione accesa in aula tra Alessandra Celentano e il ballerino Nunzio. L’insegnante ha accusato il ballerino di essere molto presuntuoso e tra i due è nato un botta e risposta importante. Inoltre, altra discussione tra due docenti: Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Rudy non ritiene pronto Gio Montana per affrontare le cover.

Vi terremo aggiornanti per eventuali update della prossima puntata di Amici 2022.