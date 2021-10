Amici 2021 torna al consueto appuntamento della domenica pomeriggio, con la nuova puntata, oggi, 17 ottobre, dalle 14, su Canale 5. La scorsa settimana, il programma non era andato in onda a causa della partita dell’Italia (contro la Spagna), prevista alle 15 su Rai Uno. E così, lo speciale registrato è stato “spalmato” nel corso delle puntate settimanali, dopo un parziale recupero lunedì pomeriggio, al posto del consueto spazio di “Uomini e donne”.

Registrato mercoledì, nello speciale di oggi pomeriggio, scopriremo le conseguenze della maglia sospesa per Flaza dopo il discorso di Maria De Filippi:

“Non potete prendere della tv solo quello che vi piace che vada in onda e quello che non vi piace non va bene. Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo e quello che vi fa far fatica non va bene. Perché quando sono qua – e sono qua davanti a tutti- il fatto che io sia qua davanti a tutti corrispondono ore e ore dove io non sono qua davanti a tutti. Ma lavoro esattamente come quando sono qua. Se scegli di non farlo decidi di fare un altro mestiere. Non c’è nessuno che nasce bravo. Nessuno. Anche se ha un gran talento. Nessun con un gran talento può andare avanti se non è coltivato, migliorato e reso unico. Neanche quello che corre più veloce ce la può fare se non si allena perché arriva alle Olimpiadi spompato. Lo dico in totale tranquillità. Se venite qua sperando che il vostro inedito spacchi su Spotify ma non andate a solfeggio. Se venite qua nella speranza che uno di loro vi faccia le coreografia ed entriate l’anno prossimo come professionisti e il resto non lo prendete, non venite. E’ questa la differenza tra questo programma e altri talent che esistono, sono belli e creano anche successi discografici e di ballo. Ci sono fiori di trasmissioni sulla danza che vanno benissimo. Non ho nessun problema se adesso qualcuno si alza e mi dice “Non mi va””