Amici 2021 anticipazioni quinta puntata 17 ottobre: chi sarà confermato ed eliminato?

Amici 2021 tornerà regolarmente in onda domenica 17 ottobre con la quinta puntata dello speciale pomeridiano. Ecco cosa accadrà nel nuovo appuntamento del talent show condotto da Maria De Filippi.

Come anticipato dal sito Quello che tutti vogliono sapere, ospite di tutta la puntata sarà Ermal Meta. Il compito del cantautore è quello di assegnare un voto alle cover dei brani assegnati ai concorrenti 40 minuti prima della registrazione, come punizione. Ospiti della puntata saranno i The Kolors.

Lorella Cuccarini legge una lettera a Flavia dopo le polemiche nate per via dei suoi comportamenti, nel precedente speciale. L’insegnante decide di non eliminarla, le fa sentire l’inedito prodotto da Michelangelo ma continua a tenere sospesa la sua maglia. Così inizia la puntata di Amici 2021.

Maria De Filippi si congratula con i ballerini per il loro comportamento ineccepibile all’interno della scuola ma si lamenta con i cantanti che, invece, sono spesso in ritardo e non si impegnano abbastanza.

Ecco le cover che hanno scelto (su 10 opzioni) i cantanti. Nicol interpreta “A te” di Jovanotti e ottiene un 7+. Viene riconfermata.

A Mattia viene riconfermata la maglia. LDA sceglie il brano di Jovanotti senza inserire alcuna barra ma viene giudicato con un 5.5. Confermata la felpa.

Albe ha scelto Mi fai impazzire di Blanco (6-) e ottiene la maglia. Alex canta Before you go e convince tutti tranne Rudy.

Luigi interpreta A mano a mano e la maglia è confermata. Idem per Rea che ha scelto Another Love come cover.

Giacomo dopo la cover eseguita non convince però Rudy Zerbi che gli tiene in sospeso la maglia.

Elisabetta fa la sfida contro Alessandra e vengono giudicate da Carlo di Francesco. Ad avere la meglio è la sfidante, Alessandra. Elisabetta viene così eliminata da Amici 2021.

Tommaso delude con i due brani eseguiti ma la maglia è confermata dalla sua insegnante, Lorella Cuccarini.

Eliminato anche Matt che perde il confronto con Guido Domenico, ballerino apprezzato da Alessandra Celentano.