MTV EMA 2024, nomination: 7 candidature per Taylor Swift; Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e The Kolors in lizza per il Best Italian Act

MTV ha annunciato ufficialmente le nomination della trentunesima edizione degli MTV Europe Music Awards 2024 che si terranno per la prima volta a Manchester, il prossimo 10 novembre, alla Co-Op Live Arena.

L’evento organizzato da MTV torna dopo due anni di assenza: lo scorso anno, infatti, nonostante i premi siano stati regolarmente assegnati, la cerimonia, prevista alla Paris Nord Villepinte di Parigi il 5 novembre 2023, è stata cancellata a causa del conflitto tra Israele e Gaza.

Taylor Swift guida la “classifica” delle nomination con 7 candidature, tra le quali quelle nelle categorie Best Artist, Best Video, Best Pop e Biggest Fans.

Gli altri artisti con più nomination sono Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX, Sabrina Carpenter, Ayra Starr, Beyoncé, Kendrick Lamar, Lisa, Chappell Roan e Tyla (di seguito, trovate tutte le nomination).

Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e The Kolors, invece, sono in nomination nella categoria Best Italian Act.

Da oggi, i fan possono votare per tutte le categorie sul sito www.mtvema.com fino alla mezzanotte del 6 novembre. Il vincitore della categoria Best Video sarà scelto da MTV.

MTV EMA 2024: dove vederli

Gli MTV EMA 2024 andranno in onda in Italia (e in altri 150 paesi) in diretta, in lingua originale, domenica 10 novembre a partire dalle ore 21 con il live show su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW), MTV Music (canale 132 e 704 di Sky) e su Comedy Central (canale 129 di Sky e in streaming su NOW).

Lo spettacolo andrà in onda in replica sempre domenica 10 novembre alle ore 23 su MTV, subito dopo il live show. Le repliche con il commento in italiano, invece, andranno in onda su MTV, lunedì 11 novembre alle ore 10.50, 15.15, 19.20 e 23.50, e martedì 12 novembre alle ore 7.

Su MTV Music, infine, le repliche andranno in onda lunedì 11 novembre alle ore 20, martedì 12 novembre alle ore 14, mercoledì 13 novembre alle ore 19, giovedì 14 novembre alle ore 12, venerdì 15 novembre alle ore 22 e sabato 16 novembre alle ore 21.

MTV EMA 2024: nomination

BEST SONG

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

Benson Boone – Beautiful Things

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Sabrina Carpenter – Espresso

BEST VIDEO

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

Charli XCX – 360

Eminem – Houdini

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lisa ft. Rosalía – New Woman

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

BEST ARTIST

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

Raye

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

BEST COLLABORATION

Charli XCX & Billie Eilish – Guess

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That

Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile

Lisa ft. Rosalía – New Woman

Peso Pluma, Anitta – Bellakeo

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

BEST NEW

Ayra Starr

Benson Boone

Chappell Roan

Le Sserafim

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla

BEST POP

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli XCX

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

BEST AFROBEATS

Asake

Ayra Starr

Burna Boy

Rema

Tems

Tyla

BEST ROCK

Bon Jovi

Coldplay

Green Day

Kings of Leon

Lenny Kravitz

Liam Gallagher

The Killers

BEST LATIN

Anitta

Bad Bunny

Karol G

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Shakira

BEST K-POP

Jimin

Jung Kook

Le Sserafim

Lisa

NewJeans

Stray Kids

BEST ALTERNATIVE

Fontaines D.C.

Hozier

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Twenty One Pilots

Yungblud

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again

Swedish House Mafia

BEST HIP-HOP

Central Cee

Eminem

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Travis Scott

BEST R&B

Kehlani

SZA

Tinashe

Tyla

Usher

Victoria Monét

BEST LIVE

Adele

Coldplay

Doja Cat

Raye

Taylor Swift

Travis Scott

BEST PUSH

Ayra Starr

Chappell Roan

Coco Jones

Flyana Boss

Jessie Murph

Laufey

Le Sserafim

Mark Ambor

Shaboozey

Teddy Swims

The Warning

Victoria Monét

BIGGEST FANS

Anitta

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli XCX

Katy Perry

Lisa

Nicki Minaj

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Taylor Swift

BEST ITALIAN ACT

Angelina Mango

Annalisa

Ghali

Mahmood

The Kolors