Nella puntata di Amici 2021 andata in onda ieri pomeriggio, lunedì 11 ottobre, Flaza si è esibita con la cover di “Ti scatterò una foto”, convincendo la sua insegnante, Lorella Cuccarini, e meritandosi la conferma della maglia. Ma, purtroppo, poco dopo, è stato mostrato un filmato con una serie di infrazioni e di comportamenti discutibili all’interno della Casa, da parte della giovane cantante. Il video ha portato poi Maria De Filippi a fare un discorso (inizialmente riferito a lei ma poi rivolto a tutti gli allievi del programma) sul senso di restare all’interno dello show con determinate regole di comportamenti, puntualità e divieti. Ma andiamo con ordine…

I ragazzi sono finiti al centro di provvedimento disciplinare a causa del disordine all’interno della Casetta dove vivono. Nonostante i richiami, nulla è cambiato e così, la produzione ha deciso di mettere in sfida 2 cantanti e 2 ballerini come punizione. Accaduto ciò, però, i comportamenti di Flaza all’interno del programma non cambiano e viene mostrata una clip con i comportamenti della cantante: ritardi alle lezioni in palestra, aria svogliata durante gli esercizi (con merendina in mano), occhiali da sole durante la lezione (per timore che si vedano le occhiate visto le poche ore di sonno) e ulteriori ritardi ad altri impegni fissati. Lorella Cuccarini, seccata dalle immagini, ha scelto di sospendere la maglia alla sua allieva mentre Rudy Zerbi e Raimondo Todaro sottolineavano la gravità delle scene appena viste.

Il discorso di Maria De Filippi a Flaza e a tutti i concorrenti di Amici 2021

Maria chiede perché questi comportamenti:

“Se uno capisce perché, magari non le rifà. Non sto dicendoti queste cose per farti la ramazina... Finché ci sono delle regole uno le trasgredisce, uno dice “Ho sbagliato” e lo rifà… O cambi o lo rifarai sempre. Non perché sono regole ma perché ti deve scattare il contrario di quello che ti scatta. La cosa degli occhiali… cosa fa? Più figo andare con gli occhiali scuri? Pensi che freghi qualcosa a quello che ti fa solfeggio se hai le occhiaie? Pensi che possa essere un problema che ti possano vedere da casa con le occhiaie?”

“Non mi piace…” risponde Flaza, spiegando che proprio le occhiaie da non mostrare alla telecamera erano il “problema” base. “E allora devi stare a casa tua e non davanti ad una telecamera…” replica giustamente Maria.

“Non potete prendere della tv solo quello che vi piace che vada in onda e quello che non vi piace non va bene. Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo e quello che vi fa far fatica non va bene. Perché quando sono qua – e sono qua davanti a tutti- il fatto che io sia qua davanti a tutti corrispondono ore e ore dove io non sono qua davanti a tutti. Ma lavoro esattamente come quando sono qua. Se scegli di non farlo decidi di fare un altro mestiere. Non c’è nessuno che nasce bravo. Nessuno. Anche se ha un gran talento. Nessun con un gran talento può andare avanti se non è coltivato, migliorato e reso unico. Neanche quello che corre più veloce ce la può fare se non si allena perché arriva alle Olimpiadi spompato. Lo dico in totale tranquillità. Se venite qua sperando che il vostro inedito spacchi su Spotify ma non andate a solfeggio. Se venite qua nella speranza che uno di loro vi faccia le coreografia ed entriate l’anno prossimo come professionisti e il resto non lo prendete, non venite. E’ questa la differenza tra questo programma e altri talent che esistono, sono belli e creano anche successi discografici e di ballo. Ci sono fiori di trasmissioni sulla danza che vanno benissimo. Non ho nessun problema se adesso qualcuno si alza e mi dice “Non mi va””

La conduttrice sottolinea, invece, come certi comportamento, poi, portino a situazione come queste (con Flaza al centro del discorso e fisicamente dell’aula).

“L’unica cosa che mi dispiace è che passi solo questo… Per stare qua oggi ho fatto tanto…” ha ribattuto lei. Maria le fa presente che comunque l’hanno fatta cantare appunto perché ha lavorato.

(Qui potete vedere il video integrale del lungo discorso di Maria De Filippi)

Amici 2021, lo sfogo di Flaza

Il discorso di Maria De Filippi, però, a poco sembra essere servito per Flaza che, una volta rientrata nella casetta, si sfoga, sentendosi quasi “presa di mira”

“Non ci credo che sono l’unica che ha usato il telefono 3 minuti di più… Se mi sveglio perché piove dentro la Casetta, non mi riesco ad addormentare e metto gli occhiali da sole e faccio ritardo a lezione, non posso essere s*erdata così. Stavo con gli occhiali da sole perché non sapevo nemmeno come stavo in piedi… Se ho fatto degli errori, son successo cose prima che non dipendono da me. Se io sbaglio pago, punto. Tutte le altre cose non hanno senso, non ha avuto senso metterle lì. Se ho saltato la palestra è perché la fisioterapista me l’ha consigliato. C’è un retroscena o devo sempre apparire come una mer*da? Mi fa schifo andare in tv quando sembro una disgraziata. Ma io prendo le cose mie e me ne vado!“

Albe sottolinea i suoi numerosi ritardi alle lezioni, anche di pochi minuti. “Arrivi in ritardo, lo sai anche tu”.

“Per come mi dedico alla musica, non può passare questo! Non sono mai arrivata oltre le 7.10 o .8.10… in ritardo di 10 minuti…”

Flaza si sente “incastrata”

“Mi farebbe piacere che non passasse solo questo…”

A quel punto, la produzione ha mostrato a tutti i concorrenti i video integrali dei comportamenti sbagliati di Flaza (che potete recuperare qua)