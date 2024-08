VMA 2024, le nomination: 10 candidature per Taylor Swift, 9 per Post Malone

MTV ha annunciato ufficialmente le nomination della trentunesima edizione dei Video Music Awards che si terrà il prossimo 10 settembre alla UBS Arena in Elmont, a New York.

Taylor Swift è l’artista che ha conquistato il maggior numero di candidature, 10, di cui 8 riguardanti la collaborazione con Post Malone in Fortnight. Post Malone, di conseguenza, è il secondo artista più nominato in quest’edizione dei VMA con 9 nomination. Al terzo posto, troviamo Ariana Grande, Sabrina Carpenter ed Eminem con 6 nomination ciascuno.

In fondo, trovate tutte le nomination.

In Italia, gli MTV Video Music Awards 2024 saranno trasmessi in diretta, in lingua originale, nella notte tra il 10 e 11 settembre a partire dalle ore 2 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e Comedy Central (canale 129 di SKY e in streaming su NOW) e sarà anticipato dal pre-show che avrà inizio alle ore 00:30.

A partire da oggi, i fan possono votare sul sito vote.mtv.com fino a venerdì 30 agosto 2024. Le votazioni per il “Miglior artista emergente”, invece, rimarranno attive fino al prossimo 10 settembre.

VMA 2024: nominations

VIDEO OF THE YEAR

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

Billie Eilish – LUNCH

Doja Cat – Paint The Town Red

Eminem – Houdini

SZA – Snooze

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

ARTIST OF THE YEAR

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

SONG OF THE YEAR

Beyoncé – TEXAS HOLD ‘EM

Jack Harlow – Lovin On Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

Sabrina Carpenter – Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Teddy Swims – Lose Control

BEST NEW ARTIST

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR

August 2023: Kaliii – Area Codes

September 2023: GloRilla – Lick or Sum

October 2023: Benson Boone – In The Stars

November 2023: Coco Jones – ICU

December 2023: Victoria Monét – On My Mama

January 2024: Jessie Murph – Wild Ones

February 2024: Teddy Swims – Lose Control

March 2024: Chappell Roan – Red Wine Supernova

April 2024: Flyana Boss – yeaaa

May 2024: Laufey – Goddess

June 2024: LE SSERAFIM – EASY

July 2024: The Warning – Automatic Sun

BEST COLLABORATION

Drake ft. Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy

GloRilla, Megan Thee Stallion – Wanna Be

Jessie Murph ft. Jelly Roll – Wild Ones

Jung Kook ft. Latto – Seven

Post Malone ft. Morgan Wallen – I Had Some Help

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

BEST POP

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

BEST HIP-HOP

Drake ft. Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy

Eminem – Houdini

GloRilla – Yeah Glo!

Gunna – fukumean

Megan Thee Stallion – BOA

Travis Scott ft. Playboi Carti – FE!N

BEST R&B

Alicia Keys – Lifeline

Muni Long – Made For Me

SZA – Snooze

Tyla – Water

USHER, Summer Walker, 21 Savage – Good Good

Victoria Monét – On My Mama

BEST ALTERNATIVE

Benson Boone – Beautiful Things

Bleachers – Tiny Moves

Hozier – Too Sweet

Imagine Dragons – Eyes Closed

Linkin Park – Friendly Fire

Teddy Swims – Lose Control (Live)

BEST ROCK

Bon Jovi – Legendary

Coldplay – feelslikeimfallinginlove

Green Day – Dilemma

Kings of Leon – Mustang

Lenny Kravitz – Human

U2 – Atomic City

BEST LATIN

Anitta – Mil Veces

Bad Bunny – MONACO

KAROL G – MI EX TENÍA RAZÓN

Myke Towers – LALA

Peso Pluma & Anitta – BELLAKEO

Rauw Alejandro – Touching The Sky

Shakira & Cardi B – Puntería

BEST AFROBEATS

Ayra Starr ft. Giveon – Last Heartbreak Song

Burna Boy – City Boys

Chris Brown ft. Davido & Lojay – Sensational

Tems – Love Me JeJe

Tyla – Water

USHER, Pheelz – Ruin

BEST K-POP

Jung Kook ft. Latto – Seven

LISA – Rockstar

NCT Dream – Smoothie

NewJeans – Super Shy

Stray Kids – LALALALA

TOMORROW X TOGETHER – Deja vu

VIDEO FOR GOOD

Alexander Stewart – if only you knew

Billie Eilish – What Was I Made For

Coldplay – feelslikeimfallinginlove

Joyner Lucas & Jelly Roll – Best For Me

RAYE – Genesis.

Tyler Childers – In Your Love

BEST DIRECTION

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

Bleachers – Tiny Moves

Eminem – Houdini

Megan Thee Stallion – BOA

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

BEST CINEMATOGRAPHY

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

Charli xcx – Von dutch

Dua Lipa – Illusion

Olivia Rodrigo – obsessed

Rauw Alejandro – Touching The Sky

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

BEST EDITING

Anitta – Mil Veces

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

Eminem – Houdini

LISA – Rockstar

Sabrina Carpenter – Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

BEST CHOREOGRAPHY

Bleachers – Tiny Moves – Dirty Hit

Dua Lipa – Houdini

LISA – Rockstar

Rauw Alejandro – Touching The Sky

Tate McRae – Greedy

Troye Sivan – Rush

BEST VISUAL EFFECTS

Ariana Grande – the boy is mine

Eminem – Houdini

Justin Timberlake – Selfish

Megan Thee Stallion – BOA

Olivia Rodrigo – get him back!

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

BEST ART DIRECTION

Charli xcx – 360

LISA – Rockstar

Megan Thee Stallion – BOA

Olivia Rodrigo – bad idea right?

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight