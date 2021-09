Amici 2021 torna oggi pomeriggio, 26 settembre, dalle 14, su Canale 5, con una nuova puntata. Come anticipato, ospiti di questo secondo speciale sono Sangiovanni, Aka7even e Deddy che, insieme a Giulia Stabile, ballerina professionista , hanno consegnato alcune maglie ai nuovi allievi.

Nella prima puntata, sono rimaste le “leve” da parte dei professori per poter interrompere o assegnare nuovamente il tempo necessario ai ragazzi di esprimersi al meglio durante il casting. Nel corpo docenti, due novità in ad Amici 2021: Arisa non tornerà (ahimè) dietro al bancone e quindi Lorella Cuccarini ha abbandonato il ruolo di insegnante di danza per passare a quello di canto. E, al suo posto, direttamente da “Ballando con le stelle”, ecco Raimondo Todaro come docente di ballo.

Ecco il regolamento di questa nuova edizione di Amici che si conferma uguale a quello (vincente) dello scorso anno:

Ogni giorno ciascun allievo deve dimostrare di meritare il banco nella scuola di Amici. Ogni settimana ciascuno si toglierà la maglia, la porterà davanti al professore di ricevimento che l’ha fatto entrare. Avrà canzoni o coreografie da preparare o eseguire (almeno 2) e ogni settimana il professori vi deve confermare la presenza in questa trasmissione. Esempio LDA: ha Rudy come professore di riferimento, maglia appoggiata, canti e Rudy conferma o meno la maglia. Gli altri due professori non possono mettere in discussione la tua permanenza all’interno della scuola. Non confermare il proprio allievo eliminandolo dal proprio gruppo. Se nessun altro professore intende accoglierlo nel gruppo, sarà ufficialmente eliminato dalla scuola Ciascun professore può sospendere il giudizio, mantenendo la maglia e trattenendo la felpa per risolversi i dubbi. Poi, una settimana dopo, posso chiedere un’esibizione per eliminarlo o confermare la presenza Il professore può sostituire l’allievo con un nuovo alunno con una serie di casting che continueranno a svolgersi settimanalmente. Senza sfida perché è il professore sceglie di mandare via il suo ballerino o cantante.

Noi di Soundsblog seguiremo questo secondo speciale a partire dalle 14. Appuntamento a più tardi!