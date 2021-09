Oggi, giovedì 23 settembre 2021, si è tenuta la registrazione del secondo speciale di Amici 21 che andrà in onda domenica 26 settembre, su Canale 5, a partire dalle ore 14. Le anticipazioni del secondo speciale sono state pubblicate dal sito Quelli che tutti vogliono sapere.

Gli ospiti del secondo speciale sono stati Sangiovanni, Aka7even e Deddy che, insieme a Giulia Stabile, ballerina professionista di quest’edizione, hanno consegnato alcune maglie ai nuovi allievi.

Sangiovanni e Deddy si sono anche esibiti, cantando rispettivamente i singoli Raggi Gamma e Giove.

Amici 21: le anticipazioni del secondo speciale

In puntata, era presente anche Elisabetta, allieva della scorsa edizione. L’anno scorso, Arisa eliminò la cantante, sostituendola con Gaia Di Fusco, ma le promise che avrebbe avuto una seconda possibilità in questa nuova edizione. In puntata, le è stato comunicato che farà parte della scuola anche quest’anno e che entrerà nella squadra di Anna Pettinelli.

Durante la puntata, Giulia Stabile ha consegnato la felpa di Amici a Mattia, ballerino latinoamericano. Mattia non è stato scelto direttamente da Raimondo Todaro ma da una commissione esterna. Nunzio, invece, è stato eliminato.

Aka7even, invece, ha consegnato la maglia di Amici a Mattias, ballerino che è entrato a far parte della squadra di Veronica Peparini. Gianmarco è stato eliminato.

Per quanto riguarda le esibizioni, Tommaso ha cantato un suo singolo. Successivamente, gli è stata comunicata la notizia che Michele Canova produrrà una sua canzone.

Alessandra Celentano, invece, ha deciso di sospendere la maglia a Mirko. Il ballerino non ha reagito bene, scoppiando a piangere e dichiarando di essersi sentito umiliato.

Si sono esibiti anche Christian, con un pezzo hip hop, LDA, che ha cantato un brano di Gino Paoli, Carola, che si è esibita con una coreografia neoclassica, e Serena, di cui l’esibizione è stata criticata dalla Celentano e dalla Peparini, ai quali è stato confermato il banco.

Nicol ha cantato un suo singolo. Anche Nicol lavorerà con un produttore famoso, Zef.

Nel corso della puntata, si sono esibiti anche Inder, Albe, criticato dalla Pettinelli, Luigi, con il brano Anna e Marco, e Flaza, ai quali è stato confermato il banco.

Anche Alex lavorerà con un produttore conosciuto.

Durante la puntata, Rudy Zerbi ha presentato Giacomo che sfiderà un cantante presente nella classe.