Amici 2021 è tornato oggi con l’appuntamento daily, in onda dalle 16.10. A inizio della puntata, Maria De Filippi si è collegata con gli allievi ammessi nella scuola per spiegare a loro il regolamento di questa edizione.

Radunati in stanza, i ballerini e i cantanti hanno ascoltato i punti chiave di Amici 2021. Ci sarà un giudizio sempre da confermare, ogni settimana, da parte del professore che ha deciso di assegnare a loro una felpa all’interno del programma. In caso di dubbi potrà essere sospeso il giudizio oppure -in caso estremo- potranno optare per un’eliminazione diretta dal talent show (in caso un altro professore di canto o ballo non decidesse di accoglierlo/a nella sua squadra.

Ecco a seguire i punti del regolamento di Amici 2021.