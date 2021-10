Amici 2021 torna, con la nuova puntata, oggi pomeriggio, 11 ottobre, dalle 14, su Canale 5. Si tratta di una messa in onda speciale, legata alla partita dell’Italia, andata in onda ieri pomeriggio su Rai Uno. A quel punto è nata la decisione di spostare il pomeridiano ad oggi, al posto di Uomini e Donne. Anche in questo appuntamento, i concorrenti dovranno essere confermati dai loro professori dopo una serie di prove ed esibizioni. Inoltre, non mancheranno possibile sfide e maglie sospese.

Nelle prime puntate di Amici 2021, è stata formata la classe con le “leve”, da parte dei professori, chiamati a poter interrompere o assegnare nuovamente il tempo necessario ai ragazzi per esprimersi al meglio durante il casting. Nel corpo docenti, come ormai noto, due novità in ad Amici 2021: Dopo l’abbandono di Arisa dietro al bancone ecco l’arrivo di Lorella Cuccarini nel ruolo di insegnante di canto, abbandonando quello di canto. E, al suo posto, direttamente da “Ballando con le stelle”, ecco Raimondo Todaro come docente di ballo.

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata di oggi, insieme a voi, con il nostro consueto liveblogging.

Amici 2021, regolamento

Ecco il regolamento di questa edizione: