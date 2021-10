Tutto accade è il nuovo album di Alessandra Amoroso, in uscita il 22 ottobre 2021.

Tutto accade, il nuovo disco di Alessandra Amoroso

A tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico, venerdì 22 ottobre sarà pubblicato “Tutto accade” (Epic / Sony Music), il nuovo album di inediti di Alessandra Amoroso.

Il progetto è descritto dalla stessa cantante come un “album verità”, in cui l’artista si mette a nudo completamente per la prima volta e racconta di sé, di cambiamenti importanti, di scelte difficili e di grandi traguardi.

Alessandra Amoroso, Tutto accade vinile

Il disco che disponibile in digitale, in versione CD e nell’esclusiva versione vinile in ben quattro colori diversi (blu, verde, giallo e rosa)

Tutto accade, autori e produttori canzoni

All’interno dell’album, troviamo 14 brani inediti con le firme di una squadra d’autori d’eccezione della scena pop italiana, scelti con cura per l’occasione e guidati dalla stessa Alessandra: Paolo Antonacci, Davide Petrella, Federico Zampaglione, Federica Abbate, Giordana Angi, Rocco Hunt, Roberto Casalino, Cheope, Virginio Simonelli, e poi ancora Federica Camba, Daniele Coro, Antonio Iammarino, Daniele Magro, Fabio Gargiulo e Davide Simonetta.

Il tutto arricchito da un’importante ricerca stilistica, nuove sonorità e produttori del calibro di Dario Faini, Francesco “Katoo” Catitti e Takagi & Ketra.

Tutto accade, tracklist album

Ecco la tracklist completa del disco:

1. “Sorriso Grande”

2. “AleAleAle”

3. “Canzone Inutile”

4. “Piuma”

5. “Il bisogno che ho di te”

6. “Un senso ed un compenso”

7. “Che sapore ha”

8. “Ti vedo da fuori”

9. “Un’impressione”

10. “Tutte le volte”

11. “Una strada per l’allegria”

12. “Il nostro tempo”

13. “Tutte le cose che io so”

14. “Tutto accade”

Alessandra Amoroso, Tutto accade, Instore tour dal 22 ottobre 2021

Dal 22 ottobre partirà poi il “Tutto Accade – Instore tour”

Saranno ben 16 appuntamenti nelle principali città italiane con cui Alessandra tornerà finalmente ad incontrare il suo pubblico.

Ecco, a seguire il calendario completo: il 22 ottobre a Milano (Feltrinelli Red City Life – Piazza Tre Torri 1 – ore 17.00), il 23 ottobre a Roma (Feltrinelli – Galleria Alberto Sordi – ore 20.00), il 24 ottobre a Lecce (Feltrinelli – Via Templari, 9 – ore 17.00), il 26 ottobre a Napoli (Feltrinelli – Via Santa Caterina a Chiaia, 23 – ore 17.00), il 27 ottobre a Bari (Feltrinelli, Via Melo, 119 – ore 17.00), il 28 ottobre a Catania (Feltrinelli – Via Etnea, 283 – ore 17.00), il 29 ottobre a Palermo (Feltrinelli – Via Cavour, 133 – ore 17.00), il 31 ottobre a Torino (Feltrinelli – Piazza C.L.N , 251 – ore 17.00), il 2 novembre a Firenze (Feltrinelli – Piazza della Repbubblica 26R – ore 17.00), il 3 novembre a Bologna (Feltrinelli – Piazza Ravegnana, 1 – ore 17.00), il 4 novembre a Genova (Feltrinelli – Via Ceccardi, 16R – ore 17.00), il 12 novembre a Messina (Feltrinelli – Via Ghibellina, 32 – ore 17.00), il 14 novembre a Caserta (Juke Box – Via Carlo Cornacchia, 10 – ore 15.00), il 16 novembre a Reggio Emilia (CC I Petali c/o UCI Cinema – Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, 5 – ore 16.00), il 17 novembre a Villesse – Gorizia (CC Tiare Shopping – Località Maranuz, 2 – ore 17.00), il 18 novembre a Stezzano – Bergamo (CC Le Due Torri – Via Guzzanica, 62/64 – ore 16.00).

Alessandra Amoroso, Tutto accade a San Siro (biglietti)

Come già annunciato, Alessandra Amoroso sarà protagonista di un grande ritorno live con l’evento “Tutto accade a San Siro”, il 200esimo concerto della carriera dell’artista, previsto per il 13 luglio 2022. Il live si preannuncia come uno show totale per vivere insieme al suo pubblico (big family) un’esperienza travolgente e indimenticabile.

I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

Per l’occasione verranno attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico che parteciperà all’evento. Tutte le informazioni sono disponibili su www.friendsandpartners.it.