Alessandra Amoroso è incinta: ecco le modifiche del “Fino a qui summer tour 2025”, le date confermate e quelle annullate

Alessandra Amoroso è incinta. La cantante ha annunciato la bella notizia con un post via social nelle scorse ore:

Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… 🥹 e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!♥️♥️♥️ Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino🥹♥️

Ovviamente la notizia ha reso entusiasti i fan e i colleghi dell’attrice, da Giorgia (“oh dio Sandrina che bellooo”) a Laura Pausini (“Sono tanto tanto felice per voi ❤️ auguri”) che hanno commentato pubblicamente le parole dell’artista e la rivelazione sulla sua gravidanza.

La cantante aveva annunciato anche un tour estivo che, ovviamente, vedrà alcune modifiche proprio legate allo stato interessante della Amoroso.

Friends and Partners si unisce alla gioia di questa splendida notizia e comunica un aggiornamento del calendario del “FINO A QUI SUMMER TOUR” che debutterà l’11 giugno con una data speciale alle Terme di Caracalla e vedrà Alessandra protagonista nel corso dell’estate con concerti in location uniche.

Queste le date del tour (prodotto e organizzato da Friends and Partners):

11 giugno – ROMA – Terme di Caracalla

26 giugno 2025 – FERRARA – “Ferrara Summer Festival” – Piazza Ariostea

3 luglio 2025 – MAROSTICA (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank”

5 luglio 2025 – TRENTO – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena

12 luglio 2025 – TAORMINA (ME) – “Sotto Il Vulcano Fest” – Teatro Antico

18 luglio 2025 – ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri

20 luglio 2025 – CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

23 luglio 2025 – CODROIPO (UD) – Villa Manin

26 luglio 2025 – MARSCIANO (PG) – Musica Per I Borghi

2 agosto 2025 – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

5 agosto 2025 – LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose

7 agosto 2025 – LECCE – “Oversound Music Festival” – Cave Del Duca

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it

Vengono invece cancellati gli ultimi tre appuntamenti del tour:

18 agosto a ROCCELLA IONICA (RC) · ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – Teatro al Castello

6 settembre a MACERATA – Sferisterio

24 settembre a NAPOLI – in Piazza del Plebiscito.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti per una di queste tre date sarà possibile chiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025.