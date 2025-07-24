Alessandra Amoroso, è successo sul palco: la cantante interrompe il concerto e cancella le ultime date del tour.

L’artista si è fermata sul palco e ha spiegato cosa le stava accadendo, la decisione di fermarsi prima e non continuare il tour

Alessandra Amoroso è incinta della sua prima figlia, Penelope Maria, ciò nonostante non ha voluto rinunciare al suo tour in giro per l’Italia. Proprio nel corso di un’esibizione è stata costretta a fermarsi e ha voluto subito dire al pubblico cosa era successo. Intanto alcune date del suo tour sono state cancellate.

L’ex artista di Amici sta ottenendo un successo strepitoso con i suoi vari concerti, bella e raggiante come non mai, si sta continuando a esibire nonostante il pancione “inizi a farsi sentire”. Ma cosa è accaduto in una delle ultime tappe?

Perché Alessandra Amoroso ha interrotto il concerto? Cosa è successo

Alessandra Amoroso è in dolce attesa, tra poco nascerà la sua prima figlia, al momento dovrebbe essere all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, ma ha preferito non fermarsi e continuare il suo tour. Proprio nel corso di uno spettacolo ad Asti ha dovuto fermarsi per qualche minuto, la cantante con estrema dolcezza ha spiegato al pubblico cosa stesse accadendo.

La piccola Penny, come la Amoroso ha già soprannominato sua figlia, si è mossa mentre lei stava cantando e così ha perso il filo della canzone. Con estrema onesta ha condiviso con il pubblico quel momento tanto emozionante, chiarendo anche che era per questo che si è distratta e ha saltato qualche parola della canzone che stava cantando. La cantante ha spiegato che generalmente la sera non sente la bambina che porta in grembo, forse perché il movimento che fa la culla. Ma questa volta ha sentito un movimento: “(…) Invece adesso avevo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta. E ho perso il filo, come si è visto. Per due volte“.

Un racconto che, com’era prevedibile, ha emozionato anche il suo pubblico, che le ha fatto un grande applauso di incoraggiamento. La Amoroso ha poi aggiunto che è molto fortunata a poter lavorare fino all’ultimo, ricordando però come ci siano donne che spesso sono costrette a scegliere tra la maternità e la professione. Così ha rivolto un accorato appello alle istituzioni: “(…) Servono tutele dalle istituzioni, fosse anche la stessa Meloni ad ascoltarmi“.

Alessandra Amoroso dovrebbe partorire nella settimana del 9 settembre e per questo motivo è stata costretta ad annullare alcune date del suo tour, quelle di Roccella Ionica, Macerata e Napoli, quest’ultima sarebbe dovuta esserci il prossimo 24 settembre, data in cui presumibilmente la figlia della cantante dovrebbe essere nata. Ad ogni modo il video in cui l’ex cantante di Amici interrompe il concerto spiegando di aver sentito la sua bambina muoversi, con gli occhi emozionatissimi, è diventato virale sui social.

Il filmato ha ricevuto moltissimi like e commenti e in tanti le hanno voluto fare gli auguri, complimentandosi per la sua bravura e la grande energia che ha sul palco.