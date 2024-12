La scaletta delle canzoni di Alessandra Amoroso a Napoli, concerto 22 dicembre 2024

Alessandra Amoroso è in concerto al Teatro Palapartenope a Napoli stasera, 22 dicembre 2024, con una nuova data del suo tour. Durante il live non mancheranno i successi più recenti – dalla sanremese “Fino a qui” passando per la hit estiva con BigMama “Mezzo rotto” e il brano “Si mette male” – insieme alle hit che, negli anni, le hanno permesso di ottenere il successo confermato ancora oggi, a partire dalla sua “Immobile”. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, orario, informazioni sui biglietti e su come arrivare al Teatro Palapartenope a Napoli.

Scaletta canzoni di Alessandra Amoroso a Napoli, concerto 22 dicembre 2024

La stessa

Tutto accade

Camera 209

Forza e coraggio

Tutte le volte

Notti blu

Fidati ancora di me

Avrò cura di tutto

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Stupendo fino a qui

Ciao

Prenditi cura di me

Ama chi ti vuole bene

Bellissimo

Amore puro

Difendimi per sempre

Fino a qui

Ale Ale Ale

Si mette male

Mezzo rotto

Sul ciglio senza far rumore

Canzone inutile

Piuma

Sorriso grande

Comunque andare

Trova un modo

Vivere a colori

Immobile

Rimani Rimani Rimani

Orario e biglietti per Alessandra Amoroso in concerto a Napoli

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili biglietti per il live della cantante a partire da 69 euro per la Platea Cat 4 fino ai 79 euro per la Platea Cat 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Teatro Palapartenope a Napoli

Il Palapartenope si trova a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, in Via Corrado Barbagallo 115. Ecco le indicazioni per raggiungerlo sia in auto che con i mezzi pubblici.

In Auto

Da Nord o Sud tramite l’autostrada A1 o A3:

Prendi la Tangenziale di Napoli e segui le indicazioni per Fuorigrotta.

Esci alla Uscita 10 – Fuorigrotta, poi segui le indicazioni per il Palapartenope.

Una volta usciti, prosegui per Via Cintia e poi verso Via Corrado Barbagallo. Nelle vicinanze trovi diversi parcheggi a pagamento, anche se possono riempirsi velocemente durante eventi importanti.

Dalla zona di Napoli centro:

Prosegui in direzione di Fuorigrotta seguendo le indicazioni per la Tangenziale e poi prendi l’uscita Fuorigrotta.

Con i Mezzi Pubblici

Dalla Stazione Centrale di Napoli (Piazza Garibaldi):

Prendi la Linea 2 della metropolitana (direzione Pozzuoli) e scendi alla stazione Campi Flegrei o Cavalleggeri Aosta.

Da qui, il Palapartenope è raggiungibile a piedi in circa 10-15 minuti.

Dall’Aeroporto di Napoli (Capodichino):

Prendi il bus navetta Alibus fino alla Stazione Centrale.

Dalla Stazione Centrale, prendi la Linea 2 della metropolitana fino alla fermata Campi Flegrei o Cavalleggeri Aosta.