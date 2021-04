Sorriso grande è il titolo del nuovo singolo di Alessandra Amoroso, rilasciato oggi, 8 aprile 2021. Qui sotto potete ascoltare il brano, a seguire il testo e il significato della canzone.

Stare lontano non è facile

però è più facile di allontanarsi

Sulle finestre ci lanciamo i sassi

come bambini che han bisogno di chiamarsi

e allora si

Io non ho smesso mai di ridere

perché non voglio abbandonarmi

anche se il vento soffia forte sulla faccia

mi tengo sempre un sogno nella tasca

Guardo la strada che portava da te

finiva dentro ai tuoi occhi

certe cose rimangono

un altro viaggio

un’altra stanza di hotel

lo sto imparando da me

che questa vita poi è un attimo

E in un attimo è sparita

tutta la paura

tutta la fatica

Mi sento innamorata di questa vita

e resto in strada a cantare mare mare

e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

non voglio altro che un sorriso grande

anche se

piangerai

lo sai che

dopo la notte c’è un sorriso grande

E allora si

io non mi stanco mai di ridere

anche se non lo fanno gli altri

che se l’amore è un grande e misterioso abbraccio

mi tengo stretta tutto il mio entusiasmo

Prendo la strada che portava da te

finisce dentro ai tuoi occhi

certe cose rimangono

un altro viaggio

un’altra stanza di hotel

lo sto imparando da me

che questa vita poi è un attimo

E in un attimo è sparita

tutta la paura

tutta la fatica

mi sento innamorata di questa vita

e resto in strada a cantare mare mare

e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

non voglio altro che un sorriso grande

anche se

piangerai

lo sai che

dopo la notte c’è un sorriso grande

Fuori c’è il sole

oggi no, oggi no, oggi non si muore d’amore

me lo ripeto da un po’

oggi no, oggi no, oggi non si muore d’amore

me lo ripeto da un po’

E in un attimo è sparita

tutta la paura

tutta la fatica

mi sento innamorata di questa vita

e resto in strada a cantare mare mare

e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

non voglio altro che un sorriso grande

anche se

piangerai

lo sai che

dopo la notte c’è un sorriso grande

Fuori c’è il sole

oggi no, oggi no, oggi non si muore d’amore

Sorriso grande, Alessandra Amoroso: ecco il significato del nuovo singolo

Esce domani, 8 aprile 2021, Sorriso grande, il secondo singolo di Alessandra Amoroso che anticipa l’uscita del suo prossimo album di inediti. Il brano segue “Piuma“, rilasciato proprio oggi.

Così Alessandra Amoroso ha raccontato la nascita di questi due pezzi, fotografie di momenti della sua vita che ha deciso di raccontare in musica perché nel periodo che stiamo vivendo, certe emozioni assumono un valore universale.

“Piuma” è un brano che nasce da un momento di paura e di solitudine: due emozioni che nell’ultimo anno hanno accomunato molte persone, costrette dal momento storico all’isolamento nelle proprie case. Se all’inizio del brano queste emozioni, sommate al dolore per la fine di un amore, pesano come macigni sul petto, alla fine portano a reagire e raggiungere una nuova consapevolezza, quella che bisogna imparare a vivere “leggeri come una piuma”. Questa consapevolezza porta a “Sorriso Grande”, un brano solare, aperto, carico di una ritrovata energia che rappresenta la rinascita, la riscoperta di sé sotto una nuova luce…l’immagine di una donna forte che sa chi è e cosa vuole e ha trovato il coraggio di essere se stessa

Inoltre, per chi ha presalvato i brani, questa sera, a partire dalle ore 19.00, Alessandra Amoroso presenterà live i due nuovi singoli, oltre ad alcuni brani selezionati del suo repertorio, durante un evento in streaming su A-LIVE. Alessandra si esibirà con la sua band su un palco costruito per l’occasione davanti al Palalottomatica di Roma, palazzo dello sport che numerose volte in oltre 12 anni di carriera ha ospitato i suoi concerti.

Noi vi terremo aggiornati con audio, testo e video di “Sorriso grande” non appena disponibili. Qui una breve anteprima del pezzo.